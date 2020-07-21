Матвейчев: американские методички Грефа – не для России
10:29. 21 июля 2020 19 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
⁃ Нормальный либерализм и экстремистский
⁃ Почему либерализм мешает учиться?
⁃ Почему воспитание лежит в основе образования?
⁃ Почему в школе главный учитель, а не ученик?
⁃ Почему разложение Института семьи ведёт и к разложению образования и всего общества?
⁃ Почему нравственные уроды глухи к моральным поучениям?
⁃ Почему американские методички Грефа не подходят для России?
⁃ Педагогическое наследие России – почему не используют?
⁃ Почему ложен тезис о равноценности всех культур?
⁃ Почему Россия более успешная исторически страна, чем США?
⁃ Военные традиции русской истории
⁃ Посему брак это не договор, а необитаемый остров?
⁃ Как воспитывают элиту в Великобритании?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10427488.html
Во главе всего-должен стоять патриархат.