Матвейчев: американские методички Грефа – не для России

⁃ Нормальный либерализм и экстремистский⁃ Почему либерализм мешает учиться?⁃ Почему воспитание лежит в основе образования?⁃ Почему в школе главный учитель, а не ученик?⁃ Почему разложение Института семьи ведёт и к разложению образования и всего общества?⁃ Почему нравственные уроды глухи к моральным поучениям?⁃ Почему американские методички Грефа не подходят для России?⁃ Педагогическое наследие России – почему не используют?⁃ Почему ложен тезис о равноценности всех культур?⁃ Почему Россия более успешная исторически страна, чем США?⁃ Военные традиции русской истории⁃ Посему брак это не договор, а необитаемый остров?⁃ Как воспитывают элиту в Великобритании?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10427488.html