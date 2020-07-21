Люди ждут Дегтярева на площади в Хабаровске

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В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.
Надеюсь дождутся
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Хохлы позорные
Обизян ты чо на людей наезжаешь,агрессивный какой то,че бананы подорожали?