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Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу

16:53. 21 июля 2020 176 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

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Европа нашла замену российскому газу в Израиле. Планируется строительство газопровода по дну Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро.

Израиль может стать новым поставщиком для Европы. Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, сообщает Reuters.

Речь идёт о газопроводе EastMed, который пройдёт по дну Средиземного моря. Он будет перекачивать "голубое топливо" из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро, а запуск планируется в 2025 году.

Согласно проекту израильский газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличить этот объём в два раза. Европейская комиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

"Соглашение о строительстве является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортёра энергоресурсов", - заявил министр энергетики страны Юваль Стейниц.

Напомним, что в этом году ожидается завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Это не слишком радует США, планирующих продавать Европе свой сжиженный газ, поэтому Вашингтон угрожает проекту всевозможными санкциями.

Источник: https://tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv/news/izrail-lezet-na-rozhon-evropa-nashla-zamenu-rossijskomu-gazu_268186?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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