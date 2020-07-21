Арест за протест, Страх безработицы, Сказочный ВВП // Галопом по Европам #258
19:48. 21 июля 2020 67 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.
Всё очень просто-Путин обозначил за 10лет бедных должно стать в 2 раза меньше,а жить должны по 78 лет.
Обидно,блин,обозначил бы 2010 и сейчас были бы в шоколаде.)))