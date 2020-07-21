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Арест за протест, Страх безработицы, Сказочный ВВП // Галопом по Европам #258

19:48. 21 июля 2020 67 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZWNYYF3eXoU

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5111 4807
    KT 21 июля 2020 в 20:11

    Всё очень просто-Путин обозначил за 10лет бедных должно стать в 2 раза меньше,а жить должны по 78 лет.
    Обидно,блин,обозначил бы 2010 и сейчас были бы в шоколаде.)))

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