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80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР

11:31. 21 июля 2020 131 просмотр 2 коммент. Опубликовал:


80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.


Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССР


О том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.


О жизни в советской Литве.


О жизни после.







Жестокий советский геноцид и свобода.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6036108.html

Метки: 1940, Видео, история, Латвия, литва, прибалтика, ссср, сталин, эстония

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4623 3115
    малыш 21 июля 2020 в 12:34

    Потребление от Советского Союза Прибалтикой было наибольшим.

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  • 12219 6904
    Lada 21 июля 2020 в 16:09

    СССР восстановится,рано или поздно…иной альтернативы нет и быть не может…конечно, в другом качестве, без партий и прочей дурости…Они снова попросятся в единый Союз! Верхушкам это не надо,им так вольготней,без народного контроля…а вот народы жаждут единения…И этому быть!

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