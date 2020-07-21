80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР
11:31. 21 июля 2020 131 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.
Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССР
О том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.
О жизни в советской Литве.
О жизни после.
Жестокий советский геноцид и свобода.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6036108.html
Потребление от Советского Союза Прибалтикой было наибольшим.
СССР восстановится,рано или поздно…иной альтернативы нет и быть не может…конечно, в другом качестве, без партий и прочей дурости…Они снова попросятся в единый Союз! Верхушкам это не надо,им так вольготней,без народного контроля…а вот народы жаждут единения…И этому быть!