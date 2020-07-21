80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР

80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССРО том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.О жизни в советской Литве.О жизни после.Жестокий советский геноцид и свобода.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6036108.html