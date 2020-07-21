​Шкала соответствия

Но так нельзя. Чтобы не сойти с ума, надо вернуться к объективным формулам прогресса и регресса. Иначе человек, заболев, не сможет даже поставить диагноза, не то, что излечиться! Объективная формула прогресса неразрывно связана с человеческой способностью различать Добро и зло, и базируется на этой сортировке:

Произвол в области оценки процессов, предельная их субъективность (мне нравится или не нравится, и ничего сверх того) – разрушают не только мораль, но, в конечном счёте, и рассудок, здравый смысл . Если человек, как на современном Западе, теряет измерительный инструмент, скатывается к самообожествлению в признании себя эталоном (если он гомосексуалист, то гомосексуализм норма, ведь он же эталон!) – то существование рационального сознания становится невозможным . В попытках уравнять такие понятия, как «цивилизация», «прогресс» и любое собственное поведение кроется клиническое безумие. У западников любое состояние Запада есть «прогрессивное»…



Имеется в виду:

1). Сама способность отделять Добро от зла

2). Ясность, недвусмысленность и последовательность в таком разделении.

Как только мы определились с положительным и отрицательным, дальше уже никаких вопросов, кроме чисто технических, нет. Формула прогресса становится простой, как больничный термометр, которым все и всякий умеют пользоваться.

Если, например, мы определили наркоманию как отрицательное явление, то никаких проблем, кроме технических, не существует в замерах. Любое общество легко сверит маршрут, сопоставив количество наркоманов в себе. Если это количество сокращается, то мы движемся в правильном направлении, если растёт, то в неправильном. Ничего сложного!

Беда в том, что современная масс-культура не в состоянии ясно и отчётливо отделить Добро от зла. Она создана для сумрачного состояния сознания, в котором «все кошки серы», она героизирует самые омерзительные и гнусные пороки, высмеивает и шельмует любой подвиг традиционной культуры.

А если мы не знаем, что у нас в жизни положительно, а что отрицательно, то, естественно, формула прогресса не работает, мы подобны путникам, утерявшим компас и вообще всякую способность к ориентированию на местности.

Этому печальному состоянию человечества содействуют:

- Растущий и всё более выходящий из тени сатанизм

- Институализированный криминал (транснациональные мафиозные корпорации)

- Проявления зверства и скотства в природе человека, принимаемые, как «естественные».

- Деидеологизация и толерантность, по сути, означающая капитуляцию общественных институтов перед тоталитарными сектами и подпольными обществами.

Не зная, что хорошо, а что плохо – мы не в состоянии понять, идём ли мы вверх или вниз, вперёд – или назад. Неопределённость Добра и зла ломает всю систему координат цивилизации.

1). Мы уже не знаем, что лучше: перемена или её отсутствие, потому что бессильны в сумрачном состоянии сознания оценить качество перемены.

2). Мы не знаем, чем одна перемена лучше другой – по той же самой причине.

Уже биология, даже простейших видов, делит мутации на ароморфоз (развитие вида) и злокачественные мутации, порождающие дегенератов. Но это связано с человеческими представлениями о положительном и отрицательном. Потому что и появление, и утрата способности летать – это мутация!

Не имея измерительного инструмента, мы не отличим прогрессивных перемен от злокачественных мутаций, как человека, так и человеческого общества.

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Очень способствует сумрачному сознанию человечества контрпродуктивная позиция Запада, который осуществляет подмену предмета субъектом. Вместо описания неотъемлемых свойств, качеств и проявлений цивилизации (её предмета, содержания), он грубо и эгоистично предлагает всем считать себя эталоном цивилизованности в любых его проявлениях.

По либеральной формуле: что бы ни делал Запад – это прогресс, кто бы не противоречил Западу – он мракобес и т.п. В итоге такого подхода предмет цивилизованности, как содержание, испаряется. Запад меняет свои позиции на 180 градусов, но каждый такой поворот призывает считать новым этапом, ступенью вверх человеческой цивилизации. Не определяя её составных частей никак, кроме как принадлежностью к нему во всяком его поведении!

Одна из важнейших задач ОТЦ – преодолеть подмену предмета субъектом. Для этого нужно полностью отказаться от «имён собственных» и географической привязки, и сформулировать признаки цивилизованности абстрактно, обобщённо.

Для сравнения: есть ученик с именем и фамилией, с определёнными возможностями его родителей, а есть его способность решать математические задачи. Чтобы имя и фамилия не влияли на оценку – их иногда на экзаменах скрывают. В этом случае оценивается только одно: способность решить задачу.

Это и есть удаление субъекта для повышения предметности.

Задача ОТЦ – сформулировать чётко измеримые индикаторы цивилизованности, которые совершенно независимы от конкретно-исторической формы. Таким образом мы уйдём от всё более бессмысленного, содомского американоцентризма и придём к «смысло-центризму», к определению объективной цели человечества. Не может же такой быть цель «походить на США», которые, к тому же, и сами на себя уже не похожи!

Как и у всякого научного определения, у цивилизации должен быть неизменный, объективно-измеримый предмет, который и описывается словом «цивилизация». Только предметность придаёт словам смысл, иначе их нет смысла использовать!

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Что касается шкалы измерений, то её нужно:

1). Ясно определить

2). Применять по единому стандарту, без «двойных стандартов».

Например, если самоопределение наций благо – то тогда дикостью является шельмование Крыма или Приднестровья. А если принять благом территориальную целостность – тогда дикостью является расчленение СССР, Югославии, признание Косово и т.п.

Другой пример: на заре «рыночных реформ» было озвучено в качестве главного блага рост материального потребления. Не будем обсуждать, хорошо это или плохо, просто примем по умолчанию, чтобы посмотреть, как работает шкала оценки.

1). Если считать, что рост материального потребления людей – главное из благ

2). То многолетнее падение его во всём мире (как в бывших социалистических, так и в старо-капиталистических странах) заставляет говорить о РЕГРЕССЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Вы обозначили благо. Заметим – не мы его предложили. Вас никто за язык не тянул. Вы задали точку отсчёта. Ну так имейте мужество измерить от вами же предложенной точки! Вы сразу же вынуждены будете признать, что США, Европа, страны бывшего соцлагеря находятся в состоянии цивилизационного отката по вашему же собственному индикатору. И это при том, что он далеко не безупречен с философской точки зрения, но мы сейчас о другом.

Мы о том, что нужна измерительная аппаратура прогресса и регресса, имеющая объективный характер. Мы договорились о базовой ценности – и потом измеряем через пять, десять, пятнадцать лет – как она реализуется.

Это очень важно. Если мы этого не сделаем – тогда у нас нет ни маршрута, ни пути, ни направления, ни цели. Мы, получается, блуждаем между случайностями, которые вообще никак не оцениваем.

Кончился на Западе «средний класс» – и хрен с ним! Как это так?! Это же состояние коллективного сознания, близкое к безумию, когда любая ценность меняется на собственную противоположность и обратно, а никто этого даже замечать не желает и оценивать средствами разума не пытается!

Скажем, пассажир может ехать в Москву или не ехать. Это его выбор. Но если он будет перескакивать туда-сюда, не доезжая до Москвы, но и домой не возвращаясь – тогда это уже безумие.

Бесцельность и запутанность жизни исходят из совершенно необоснованных предположений, что мы никак не можем развивать цивилизацию, и никак не в состоянии ей навредить.

Мол, она развивается параллельно любым нашим действиям, и что бы мы ни делали – мы её не ускорим и не затормозим. Такое предположение – очевидная нелепость: человек и есть главный носитель цивилизации, как её источник, так и потребитель её благ. И если ему безразлично, тянут к нему в дом провода, или, наоборот, обрезают – он останется без электричества.

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Нам очень просто найти путь прогресса и избежать пути деградации, если мы трезвы и ясны по части разделения Добра и зла. Больше-то, по сути, ничего и не нужно! Определили положительное, закрепили – и начали наращивать. Определили отрицательное, закрепили определение, чтобы от зубов отскакивало, и начали его сокращать.

Скорость, конечно, будет у процессов разная, но ЛЮБАЯ скорость наращивания положительного и сокращения отрицательного есть прогресс в его безусловном и первозданном виде.

А значит, единственное, что нужно для торжества разумных форм жизни – чётко определить, что положительно в ней, а что отрицательно. И только наша нечёткость, сбои, смута и разруха в головах – препятствуют прогрессу цивилизации. Разучились мы отделять Добро от зла – и именно потому разучились двигаться путём прогресса.

Какая же может быть целенаправленность без целеполагания? Если мы не решили куда идти, то зачем нам вообще выходить в путь? Ведь прогресс – это превращение желаемого в доступное. У него есть и отрицательные формы, когда в силу извращённых, патологических желаний прогрессирует нечто плохое (поэтому и говорят – «прогрессивный паралич»). Но нельзя оторвать прогресс от ясности желаний.

Если такой ясности в желаниях нет, то мы не только не сможем способствовать прогрессу, но даже не сможем пассивно определить – прогрессивно ли то, что вокруг нас или дегенеративно?



Для человека, рукоплещущего наркомании, рост числа наркоманов вокруг может казаться торжеством социального прогресса и проявлением свободы общества. Что мы часто и видим, и слышим сегодня…

А. Леонидов



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