Загадки японского мегалита Иши-но-Ходен

В сотне километров к западу от парка Асука, близ городка Такасаго, находится объект, который представляет из себя прикрепленный к скале мегалит размером 5,7х6,4х7,2 метра и весом примерно 500-600 тонн. Иши-но-Ходен (Ishi no Hoden) – так называют этот монолит, своеобразный «полуфабрикат», то есть блок, так и оставшийся на месте его изготовления и имеющий явные признаки того, что он не был доделан до конца.

На одной из вертикальных поверхностей имеется выступ в форме усеченной призмы, а это создает устойчивое ощущение того, что объект лежит на боку. Такое положение «на боку» только, на первый взгляд, кажется странным. Дело в том, что сделан Иши-но-Ходен достаточно просто – на краю скального массива вокруг большого куска горы выбрана порода, а самому этому куску горы придана описанная выше нетривиальная геометрическая форма.

Положение Иши-но-Ходен как раз такое, при котором можно было, с одной стороны, гарантированно получить нужную форму объекта, а с другой – минимизировать трудозатраты по выемке лишней породы вокруг него.

По приводимым в доступных источниках приблизительных оценках, объем изъятой скальной породы составляет около 400 кубометров и массой около 1000 тонн. Хотя на месте кажется, что объем вынутой породы существенно больше. Мегалит даже трудно сфотографировать целиком, а стоящий рядом двухэтажный синтоистский храм кажется просто воздушной конструкцией рядом с этой каменной громадой.

Храм построен здесь потому, что мегалитический блок считается священным, и ему поклоняются с древнейших времен. В соответствии с синтоистскими традициями, Иши-но-Ходен обвязан канатом с висящими на нем «кисточками-помпончиками».

Рядом сделан небольшой «жертвенник», который является одновременно и местом, где можно обратиться с просьбой к ками – духу камня. А для тех, кто по каким-то причинам не знает, как именно это сделать, установлен небольшой плакат с краткой инструкцией в картинках, показывающих сколько раз и в каком порядке нужно хлопнуть в ладоши и поклониться, чтобы дух камня услышал вопрошающего и обратил на него внимание.

Пазы на боковых поверхностях чем-то похожи на технические детали, по которым что-то должно было перемещаться. Или наоборот, сам камень должен был перемещаться по каким-то ответным частям в еще большей конструкции. В таком случае (если верно предположение о его положении «на боку») планировалось перемещать этот мегалит горизонтально.

Можно также выдвинуть предположение, что этот монолит должен был служить лишь одной из опор некоей огромной конструкции. Официальная версия — каменная гробница. Научных данных относительно того, кем и с какой целью изготовлен мегалит, не имеется.

Под мегалитом находится большой каменный резервуар в виде подноса, наполненный водой. Как следует из храмовых записей, этот водоем не пересыхает даже во время длительных засух. Существует мнение, что уровень воды в нем каким-то образом связан с уровнем воды в море, хотя уровень моря в реальности явно ниже. Из-за воды под мегалитом опорная часть по центру камня – перемычка, до сих пор связывающая мегалит со скальным основанием, не видна, и он кажется парящим в воздухе. Поэтому Иши-но-Ходен также называют «Взлетевшим камнем».

По словам местных монахов, на верхней части Иши-но-Ходен имеются выемки в виде «ванн». Верх Иши-но-Ходен засыпан щебенкой и обломками, некогда обвалившимися с верхней части горы, возможно, в ходе какого-то землетрясения, и там даже растут деревья. Так как мегалит является священным, то его верх расчистке не подлежит.

В 2005-2006 годах Совет по делам просвещения города Такасаго совместно с лабораторией истории университета Отэмаэ организовал исследования мегалита – проводились трехмерные измерения с помощью лазера и тщательно исследован характер окружающей породы.

В январе 2008 года Обществом по исследованию культурных ценностей Японии были проведены дополнительные лазерные и ультразвуковые исследования мегалита, но в докладе, опубликованном в июле того же года, указывалось на невозможность определения по полученным данным наличия или отсутствия в мегалите каких-либо полостей.

Поверхность мегалита покрыта кавернами, как от скалывания материала, и на первый взгляд производит впечатление ручной обработки. Однако регулярные или протяженные следы кайла отсутствуют . Такие следы, как будто специально для сравнения, имеются лишь под мегалитом на перемычке, соединяющей его с материнской скалой.

Характер поверхности на Иши-но-Ходен заставляет задуматься о некоем инструменте типа механического «бора», который не скалывал, а просто крошил или размалывал материал. Иши-но-Ходен сделан из так называемого гиалокластита, образовавшегося в ходе извержения липаритовой лавы в воду примерно 70 миллионов лет назад.

Если боковые грани были изготовлены с использованием неизвестного инструмента, то «дно» или нижняя грань Иши-но-Ходен вообще ставит в тупик, так как здесь нет абсолютно никаких следов обработки. Эта грань мегалита (дальняя от материнской скалы) выглядит так, как будто какой-то гигант одним махом просто оторвал от нее ту часть горы, которая располагалась снаружи.

Но еще больше озадачивает то, что на скале вокруг Иши-но-Ходен нет следов ни машинных, ни ручных инструментов. Зубило и кайло отметились только в одном месте – в самом низу на скале напротив клиновидного выступа мегалита. Однако, судя по всему, здесь лишь расширяли проход для людей, обходящих его. И было это явно существенно позднее создания Иши-но-Ходен, когда он уже превратился в объект почитания.

Вся же остальная скала буквально «девственно чиста» от каких-либо следов. Когда идет простая выборка материала в карьере или каменоломне, никто никогда не будет выравнивать остающийся скальный массив, равно как и затирать на нем следы инструментов, остающиеся автоматически при выборке в качестве побочного результата. Следы неизбежно остаются, и их легко увидеть в любой каменоломне – хоть современной, хоть древней. Поэтому отсутствие следов кайла и зубила на скале вокруг Иши-но-Ходен может означать лишь одно – при выборке материала эти простые инструменты не использовались.

Но других инструментов при ручной работе в каменоломнях просто нет. Отсюда неизбежно следует вывод, что материал вокруг Иши-но-Ходен выбирался с применением вовсе не простых ручных технологий, а как-то иначе. Иначе же означает лишь одно – какие-то развитые, скорее всего, машинные технологии. Однако, на скале нет и знакомых нам следов машинной выборки. Ни следов, ни каких-либо иных их признаков. Получается, что использованная технология нам неизвестна.

Официальная версия гласит, что мегалит планировался в качестве некоей гробницы. Видимо, поэтому исследователи так тщательно старались найти в нем полости. Ведь в сплошной камень никого не положишь. Однако ни одно из известных японских захоронений не представляет собой именно монолитную гробницу. Это полностью выпадает из местных традиций, где монолитными исполнялись только саркофаги, где крышка саркофага всегда была отдельным элементом. Но даже и под саркофаг Иши-но-Ходен не подходит – уж слишком велики размеры.

Других версий назначения у историков нет. Между тем мы имеем хоть и не прямые, но косвенные указания на то, что к созданию Иши-но-Ходен причастна развитая в техническом отношении цивилизация. Это не только отсутствие следов ручной выборки материала, но и вес мегалита. Тем, кто создавал его, явно не составляло особых проблем куда-то потом переместить полтысячи тонн. А посему и ограничиваться традиционными версиями историков не обязательно.

Местные преданиях связывают Иши-но-Ходен с деятельностью неких «богов», которые в нашем представлении являются никем иным, как представителями той самой древней высокоразвитой в техническом отношении цивилизации. По легенде, в создании Иши-но-Ходен участвовали два бога – Оо-кунинуси-но ками (Бог-Покровитель Великой Страны) и Сукуна-бикона-но ками (Бог-Малыш).

Когда эти боги пришли из страны Идзумо-но куни (территория нынешней провинции Симанэ) в страну Харима-но куни (территория нынешней префектуры Хего), то по каким-то причинам они должны были всего за одну ночь построить дворец. Однако едва они успели сделать только Иши-но-Ходен, как тут же взбунтовались местные божества Харима. И пока Оо-кунинуси-но ками и Сукуна-бикона-но ками, бросив строительство, подавляли мятеж, ночь закончилась, и дворец оказался недостроенным.

Но оба бога все равно поклялись защищать эту страну. Древние легенды и предания очень часто являются вовсе не выдумкой или фантазией предков, а представляют собой пусть и своеобразное, но действительное описание вполне реальных событий. Другое дело, что их нельзя воспринимать дословно. Так и в этом случае не следует думать, что выражение «за одну ночь» означает именно период от заката до рассвета.

Это вполне может быть, выражаясь профессиональным языком, лишь идиоматическим оборотом, означающим на самом деле «очень быстро». Как, например, в русском языке «сейчас» вовсе не равно одному часу, а «за одну секунду» также далеко не всегда связано именно с единственной секундой времени.

И в древней японской легенде речь идет лишь о том, что сроки создания Иши-но-Ходен были настолько быстрыми, что это было не под силу обычному человеку. Естественно, это так поразило древних жителей данной местности, что они использовали словосочетание «за одну ночь», чтобы подчеркнуть высочайшие темпы изготовления мегалита. А это косвенно указывает на то, что «боги» (ками) обладали такими возможностями и технологиями, которых у древних японцев не было.