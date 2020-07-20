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Виноваты чужие // Письма

21:34. 20 июля 2020 102 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MjXJNbMUFhg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4612 3104
    малыш 21 июля 2020 в 0:54

    Этот бред уже был в Советском Союзе. В итоге создавалось мнение борьбы за счастье мирового пролетария и что все мы люди, и полностью куда то пропали русские вовсе. А арийской и русской нации евреи действительно жить мешают так, как хотят арийцы и русские. Ни кто не против евреев, азербаджанцев и армян. Но ведь ни кто не должен быть против русских или против арийцев. Сейчас Россия получила все основания быть независимой страной. Русские на самом деле есть, и они имеют право жить так, как хотят сами. Думаю, что скоро получат такие права и арийцы. Сейчас снова размазывать все в кучу не нужно. Не нужно повторять ошибку Советского Союза.

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