Величко М.В. Часть 3. Свободная дискуссия: вопросы и ответы. Тандем Поколений
18:12. 20 июля 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее; и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот независим и счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне: "Пережит. Завтра пусть отец занимает свод хоть черною тучей, хоть ясным солнцем".