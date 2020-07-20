ТТХ УДК типа 23900
20:48. 20 июля 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Первые ТТХ УДК проекта 23900.
Водоизмещение – 25.000 тонн
Длина – 220 метров
Ширина – 33 метра
Скорость хода – 22 узла
Дальность плавания – 6.000 морских миль
Автономность – 60 суток
Экипаж – 320 человек
Перевозка десанта – до 1000 человек
Перевозка техники – до 75 единиц
Высадочные средства – 6 десантных катеров
Вертолетная группа – более 20 вертолетов
Вооружение корабля:
- 100 мм артиллерийская установка А-190,
- 3 зенитных ракетных артиллерийских комплекса «Палаш»
- 2 ЗРК «Панцирь-МЕ».
Стоимость постройки около 40 млрд. рублей (80 млрд. за 2 штуки).
Планируемой ввод в боевой состав – середина 20х годов (в 2019-м году назывались даты 2025-й для первого УДК и 2026-й для второго).
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Для любителей сравнивать с "Мистралями".
ТТХ УДК типа "Мистраль".
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MISTRAL
Тоннаж (стандартный) 16 500 тонн
Тоннаж (полный) 21 300 тонн
Тоннаж (предельный) 32 300 тонн
Длина наибольшая 199 м
Ширина по ватерлинии 32 м
Высота 64,3 м
Высота борта на уровне полетной палубы – 27 м
Осадка (с ГАС) 6,42 м (при водоизмещении 22600 тонн)
Бронирование нет
Силовая установка:
- 3 дизель-генератора «Вяртсиля» 16 V32 (6,2 MВт)
- 1 дизель-генератор «Вяртсиля» 18V200 (3,3 MВт)
- 2 винторулевые колонки Alstom Mermaid (7 MВт)
Мощность 20 400 л. с. (15 MВт)
Винты 2 x 5-лопастных
Скорость максимальная 19 узлов
Скорость крейсерская 18 узлов
Дальность плавания:
- 10 800 км (5800 миль) на 18 узлах (33 км/ч)
- 19 800 км (10 700 миль) на 15 узлах (28 км/ч)
Автономность плавания 30 суток
Экипаж 177 человек (20 офицеров) + 481 человек морской пехоты
Вооружение
Радиолокационное вооружение: 2 навигационные РЛС DRBN-38A Decca Bridgemaster E250, РЛС обнаружения целей MRR3D-NG
Зенитное вооружение: 2×2 ПУ ЗРК Simbad, 2 30-мм артустановки Breda-Mauser, 4 12,7-мм пулемета «Браунинг»
Авиационная группа: 16 тяжелых вертолётов или 32 легких вертолёта
Стоимость – порядка 600 млн. евро за штуку (контракт был подписан в 2011-м году на 1,2 млрд. евро за 2 штуки)
http://bastion-karpenko.narod.ru/Mistral.html – цинк
Сами Мистрали были куплены Египтом в 2016-м году и ныне входят в состав египетского флота под названиями "Анвар Садат" и "Гамаль Абдель Насер".
Французы при разрыве контракта с РФ были вынуждены выплачивать неустойку + продавать "Мистрали" Египту со скидкой. РФ затем поставила Египту для них вертолеты Ка-52.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html
На нижней фотографии – УДК “Дисмюд” ВМС Франции, 3-й в серии (бортовой номер L9015).
Вертолёты на палубе: АS.332 “Супер Пума” и SA.342 “Газель”.
Радиолокационное и зенитное вооружение для строившихся по заказу России “Мистралей” отличались от кораблей для ВМС Франции.