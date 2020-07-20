Главная » Вооруженные силы, Творчество

ТТХ УДК типа 23900

20:48. 20 июля 2020 95 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Первые ТТХ УДК проекта 23900.

Водоизмещение – 25.000 тонн
Длина – 220 метров
Ширина – 33 метра
Скорость хода – 22 узла
Дальность плавания – 6.000 морских миль
Автономность – 60 суток

Экипаж – 320 человек
Перевозка десанта – до 1000 человек
Перевозка техники – до 75 единиц
Высадочные средства – 6 десантных катеров
Вертолетная группа – более 20 вертолетов

Вооружение корабля:

- 100 мм артиллерийская установка А-190,
- 3 зенитных ракетных артиллерийских комплекса «Палаш»
- 2 ЗРК «Панцирь-МЕ».

Стоимость постройки около 40 млрд. рублей (80 млрд. за 2 штуки).
Планируемой ввод в боевой состав – середина 20х годов (в 2019-м году назывались даты 2025-й для первого УДК и 2026-й для второго).

* * *

Для любителей сравнивать с "Мистралями".
ТТХ УДК типа "Мистраль".

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MISTRAL



Тоннаж (стандартный) 16 500 тонн
Тоннаж (полный) 21 300 тонн
Тоннаж (предельный) 32 300 тонн
Длина наибольшая 199 м
Ширина по ватерлинии 32 м
Высота 64,3 м
Высота борта на уровне полетной палубы – 27 м
Осадка (с ГАС) 6,42 м (при водоизмещении 22600 тонн)
Бронирование нет

Силовая установка:
- 3 дизель-генератора «Вяртсиля» 16 V32 (6,2 MВт)
- 1 дизель-генератор «Вяртсиля» 18V200 (3,3 MВт)
- 2 винторулевые колонки Alstom Mermaid (7 MВт)
Мощность 20 400 л. с. (15 MВт)
Винты 2 x 5-лопастных
Скорость максимальная 19 узлов
Скорость крейсерская 18 узлов

Дальность плавания:
- 10 800 км (5800 миль) на 18 узлах (33 км/ч)
- 19 800 км (10 700 миль) на 15 узлах (28 км/ч)
Автономность плавания 30 суток

Экипаж 177 человек (20 офицеров) + 481 человек морской пехоты

Вооружение
Радиолокационное вооружение: 2 навигационные РЛС DRBN-38A Decca Bridgemaster E250, РЛС обнаружения целей MRR3D-NG
Зенитное вооружение: 2×2 ПУ ЗРК Simbad, 2 30-мм артустановки Breda-Mauser, 4 12,7-мм пулемета «Браунинг»
Авиационная группа: 16 тяжелых вертолётов или 32 легких вертолёта

Стоимость – порядка 600 млн. евро за штуку (контракт был подписан в 2011-м году на 1,2 млрд. евро за 2 штуки)

http://bastion-karpenko.narod.ru/Mistral.html – цинк

Сами Мистрали были куплены Египтом в 2016-м году и ныне входят в состав египетского флота под названиями "Анвар Садат" и "Гамаль Абдель Насер".
Французы при разрыве контракта с РФ были вынуждены выплачивать неустойку + продавать "Мистрали" Египту со скидкой. РФ затем поставила Египту для них вертолеты Ка-52.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html

Метки: вертолетоносцы, Египет, керчь, мистрали, Россия, удк, флот, Франция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1517 1329
    Александр 20 июля 2020 в 22:11

    На нижней фотографии – УДК “Дисмюд” ВМС Франции, 3-й в серии (бортовой номер L9015).
    Вертолёты на палубе: АS.332 “Супер Пума” и SA.342 “Газель”.
    Радиолокационное и зенитное вооружение для строившихся по заказу России “Мистралей” отличались от кораблей для ВМС Франции.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)