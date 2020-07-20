Три составляющих технологии создания «спонтанных» беспорядков

Как часто за последние пару лет во всем мире — то здесь, то там — происходили народные волнения и беспорядки? Можно с уверенностью ответить – с десяток раз. В 2018 году во Франции образовалось «спонтанное» протестное движение, как рассказывают нам СМИ. Все мы помним довольно знаменитых «желтых жилетов», которые вроде как до сих пор хулиганят (однако сейчас это не освещается). В прошедшем 2019 году, перед губернаторскими и муниципальными выборами в Москве и Петербурге наблюдались небольшие, но все же беспокойства, среди определенного слоя людей. Тогда мы, глядя на происходящее, искренне переживали и надеялись на то, что «все пройдет».

И, в общем-то, прошло. Причем прошло настолько, что сегодня уже и не каждый о тех событиях вспомнит. В Америке мы видим чуть более беспокойную картину, и тоже накануне выборов. Весь мир наблюдает … Забежим немного вперед и скажем – все пройдет.

Что заставило людей во всех трех случаях выйти на улицы? Или, вернее, кто заставил? Нам объясняют, что людей на площади выводит недовольство жизнью, невысокие зарплаты и личное несчастье. Но на самом деле, любое недовольство – это лишь инструмент, условная ниточка, за которую нужно вовремя дернуть для того, чтобы кукла совершила движение.

Как sы понимаете, сама по себе ниточка не двинется – для этого нужен импульс извне. Иными словами, давайте разберемся в технологии создания «спонтанных» беспорядков.

Перед нами «ниточки», которые были представлены официальными поводами для «спонтанных» демонстраций.

2018 год, Франция: цены на топливо. А вернее, если быть честными, людей не устраивал правитель – Эммануэль Макрон. Лозунги-граффити на стенах города: «Макрон = Людовик XVI», «Пришло время платить по счетам», «Желтые жилеты победят», «Люди хотят падения режима»

2019 год, Россия: «независимых» кандидатов «не пустили» на выборы в Мосгордуму. Они обиделись и вышли с плакатами на улицы. Что требовали протестанты (перечисляем самые популярные лозунги): «Допускай», «Россия будет свободной», «Долой власть чекистов», «Позор», «За честные выборы»

2020 год, США: в полицейском государстве Америке, где, ни для кого не секрет, у полиции безграничные права, которые раньше ТАК сильно никого не смущали, при задержании убили негра (у нас в России даже песню про это написали уже давным-давно). По глупости или неосторожности, но инфоповодом воспользовались и очень удачно. Кстати накануне выборов, на которых должен был победить (а может все-таки сможет и победит) несистемный кандидат. Популярные лозунги: «Я не могу дышать» (предсмертные слова Дж. Флойда), «Черные жизни имеют значение»

Для начала нам нужно понять, что представляют из себя «протестующие» граждане. А вернее, что представляет из себя толпа, и чем она опасна. Опасность же её заключается в том, что она имеет свою психологию.

Что необходимо знать о толпе: это вовсе не тысяча человек, собранные на главной площади города единовременно. Для создания организованной толпы просто необходимо создать её духовное единство. Что это такое? «Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении …» — вот условие организованной толпы, которое в своей книге «Психология масс» обозначает французский исследователь Гюстав Лебон.

Итак, духовное единство — это первое составляющее, необходимое для создания организованной толпы.

Второе, что мы должны осознать, говоря о толпе и протестующих – это наличие лидера. «Какого из лидеров?» – спросят те, кто уже знаком с технологиями использования масс. И будут абсолютно правы. Лидеров всегда не меньше двух. Один – у всех на виду, тот, кто ведет толпу за собой и кого показывают по телевизору. Второй – тот, которого никогда не покажут по телевизору и, более того, в отличие от первого, он не ищет славы. Потому что он – заказчик.

Почему так важен лидер? Потому что каждый из собравшихся на условной площади, чем-то недоволен или чего-то желает. Но людям свойственнее держать в себе свои недовольства и эмоции до тех пор, пока кто-то более пассионарный их не озвучит. Иногда достаточно одного, но уверенного импульса для того, чтобы «завести» толпу – что значит создать духовное единство. Лидер (как медийный, так и теневой) – это второе составляющее «спонтанных» беспорядков.

Из этой части уравнения вытекает третье и важнейшее составляющее – идея. Для людей обученных, нет никакого секрета в том, что слова, имеющие самый неопределенный смысл, оказывают самое большое влияние на толпу. Они знают, что ни рассудок, ни убеждения не в состоянии бороться против известных слов и формул.

Толпе не нужны доводы, логика и факты, толпе нужны эмоции и образы. Вы можете утверждать перед толпой, что солнце черное, а земля плоская, и уверяю Вас, успех обеспечен при правильной подаче информации. Даже самые ученые люди, подпадая под духовное единство массы, забудут все, чему их учили в школе и университете. Они добровольно и уверенно опустятся до интеллектуального уровня рыбки, если перед ними будет стоять человек, знающий психологию толпы.

А теперь давайте вернемся к лозунгам, которые использовались (а некоторые ещё используются) в наших трех примерах и выберем по одному, наиболее показательному.

Франция, 2018 год: «Пришло время платить по счетам»

Россия, 2019 год: «Россия будет свободной»

Америка, 2020 год: «Черные жизни имеют значение»

Ну как, проводится параллель с известным девизом «Свобода, равенство и братство»?

Мы видим чистейшую манипуляцию, с помощью которой можно работать с массами. «Таковы, например, термины «демократия», «социализм», «равенство», «свобода» и т.д., до такой степени неопределенные, что даже в толстых томах не удается с точностью разъяснить их смысл. Между тем в них, несомненно, заключается магическая сила, как будто на самом деле в них скрыто разрешение всех проблем» — вот чему учили политиков ещё в 20-м веке (Цит. «Психология масс», Гюстав Лебон).

Начиная с Великой Французской революции, политики по всему миру пользуются этой беспроигрышной формулой. Будет абсолютной справедливостью сказать о том, что ни одна демонстрация, ни один протест уже несколько сотен лет не образовывался сам собой. Если где-то организовывается толпа, если люди стали открыто говорить о своих недовольствах – будьте уверены, здесь не обошлось без политического вмешательства. А след вмешательства всегда легко проследить – смотрите на лозунги, которые выдвигают для толпы лидеры. Пройдут сотни лет, а лозунги будут все те же. Это значит, что старые добрые технологии работают и менять их нет никакого смысла.

Работая по методичке, политики решают свои вопросы через рычаг воздействия толпы. Ставят условия, торгуются, договариваются. Показывают своим оппонентам их место на политической арене. Реальные ущербы и человеческие жизни в таких партиях не волнуют игроков, как в шахматах фигуры в жертву, так и в жизни – ради достижения цели приходится чем-то заплатить.

Что касается России – все оппозиционные митинги и протесты проходят под этим «соусом». Манипуляция — это излюбленный прием тех, кто не может примером и делом показать другой результат.

Изучить механизмы управления массами необходимо не только политикам, но и нам с Вами, обычным гражданам. Ведь зная технологии манипуляций, у нас есть шанс в нужное время остаться в стороне. Не подпадать под влияние толпы, охотно превращающихся в глупую паству, идущую за своим предводителем. Не калечить себе жизнь и не быть инструментом в чужих руках.

«Там» нет светлого будущего. Нет свободы и равенства. Это лишь морковка, которую будут держать перед носом лошади, но до которой она никогда не дотянется.

Именно это мы и видим сейчас в США. Именно поэтому мы можем с уверенность заявить – это пройдет. На вопрос «как скоро это пройдет» ответим так: как только политики договорятся.

Координатор Центрального штаба ПВО Дмитриева Ксения Владимировна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/tri-sostavljajushhih-tehnologii-sozdanija-spontannyh-besporjadkov-117094