Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 июля 2020

Карт-бланш для Ас-Сиси

Парламент Египта сегодня официально одобрил использования египетской армии в Ливии, предоставив президенту Ас-Сиси возможность самому решать, как и когда задействовать египетскую армию в Ливию.Несколько ранее гос.органы Египта уже заявляли, что у Египта есть такое право, но юридически это оформили только сейчас – сначала парламент Ливии в Тобруке заявил о том, что он не против использования египетской армии в Ливии для отражения иностранной агрессии и направил в Каир официальный запрос, а затем уже на основе этого приглашения, парламент Египта выдал теперь уже официальное разрешение для Ас-Сиси.Это дает возможность Ас-Сиси делать тоже самое, что и Эрдоган. Если Турция ссылается для обоснования своего присутствия в Ливии на приглашение формально признанного правительства Ливии в лице ПНС, то Египет теперь может ссылаться на официальное приглашение формально признанного международным сообществом парламента Ливии. Легитимность обоих приглашений примерно идентична – обе структуры по хорошему давно пора переизбирать, но из-за войны они продолжают действовать и формально представлять расколотую Ливию.Сам Ас-Сиси ранее уже обозначил условия, на которых он задействует армию в Ливии – это произойдет в том случае, если Турция и ПНС Ливии пересекут "красную линию Египта" – нападут на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, где помимо войск Хафтара обосновались российские ЧВКшники, эмиратовские "Панцири" и наемники из Судана и Чада.По мнению президента и военного командования Египта, попытка штурма родного города Муаммара Каддафи – это более чем достаточный повод для ввода войск в соседнее государство для обеспечения безопасности западных границ Египта и сохранения "зоны безопасности Египта" в Восточной Ливии.Именно после этих заявлений о "красных линиях", а также целебных авиаударов по войскам ПНС Ливии и турецким прокси к западу от Сирта и Аль-Джуфра, Турция была вынуждена остановить наступление на Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, ограничившись накоплением сил в районе Абу-Грейна, а также развертыванием на авиабазе Аль-Ватия (Турция с большой долей вероятности в ближайшие недели разместит там несколько истребителей F-16, если ей не будут мешать). Несмотря на высказываемое желание заполучить Сирт и распахнуть ворота к основным ливийским нефтепромыслам, Турция пока не предпринимает решительных действий, так как за ними могут последовать серьезные последствия, включая гибридную или горячую войну Турции с Египтом.По сути, решение египетского парламента автоматизировало процесс вступления Египта в войну, сняв любые юридические преграды и сделав ситуацию для Турции и Египта простой и сложной одновременно. Нападение Турции на Сирт с целью его захвата практически автоматически приведет к появлению в Киренаике регулярной египетской армии (от двух до трех механизированных и танковых бригад при поддержке ударных вертолетов и авиации) и резкому росту вероятности столкновения турецких и египетских военных на территории Ливии (включая возможность столкновения на море). При этом Турция вряд ли сможет рассчитывать на консолидированную помощь НАТО, потому что Франция и Греция наверняка заблокирует коллективное решение в поддержку Турции и скорее поддержат действия Египта, нежели своих турецких союзников, тем более, что Париж уже официально осудил действия Турции в Ливии и назвал действия Эрдогана агрессией. Отмечается, что после коронавирусной истории атомный авианосец "Шарль де Голль" вместе с кораблями сопровождения выполз из Тулона и курсирует в 80-120 км севернее Сирта (корабли Турции и Италии курсируют в заливе Сирта). Явно, не для поддержки его штурма. Разумеется, у Франции нет цели воевать с Турцией, скорее Париж пытается надавить на Эрдогана и заставить его отказаться от чрезмерных амбиций в Ливии, удовлетворившись локальной победой над Хафтаром в Триполитании. Турция пока что не проявляет готовности уступить давлению и отказаться от претензий на Сирт.Поэтому при всем авантюризме политики Эрдогана, он уже 1,5 месяца топчется к западу от Сирта и пугает Хафтара и его спонсоров всевозможными последствиями, но в то же время сам опасается последствий штурма Сирта и столкновения 9-й и 11-й армий по рейтингу Military Balance 2019, не говоря уже о дальнейшей эскалации отношений Турции с союзниками по НАТО. США сейчас прикладывают существенные усилия чтобы избежать такого сценария, когда нанесет огромный ущерб альянсу и сыграет на руку той же России. Но в конечном итоге, мячик на турецкой стороне и именно Эрдогану решать – увидим ли мы очередную фазу стабилизации ливийского конфликта или желание получить Сирт и нефть Киренаики пересилит инстинкт самосохранения.

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СРОЧНО: Враг наносит удары по Сирии (ФОТО)

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Системы ПВО Сирии отражают вражеские удары. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА. «Противовоздушная оборона противостоит израильской ракетной агрессии в небе над Дамаском», — говорится в сообщении. По данным агентства, удары наносятся из района Мадждал-Шамс на оккупированных сирийских Голанах. Военный источник сообщил «Русской Весне», что израильские войска наносят удары по иранским объектам. Обновлено Как отмечает «САНА» силы ПВО уничтожили большинство ракет, выпущенных израильскими ВВС, оставшиеся нанесли лишь материальный ущерб. Читайте также: Удары по Крыму и Донбассу: как провалилась тайная операция ВСУ

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Иране казнён обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана утром 20 июля казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает агентство Tasnim. Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани. Его обвиняли не только в шпионаже в пользу США, но и в работе на израильскую разведку «Моссад».

Казненный, по версии иранского суда, собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции, элитное подразделение которого возглавлял Сулеймани, передавал ее иностранным спецслужбам и получал за это вознаграждение в долларах.

Тегеран выявил шпиона, отследив его телефонные разговоры с представителями ЦРУ. Маджд передавал им также сведения о вооружениях, телекоммуникациях, расположении военных объектов и секретных кодах. Кроме того, утверждается, что он пытался установить контакт с разведкой Саудовской Аравии.

Агентство отмечает, что казнь Маджда не связана непосредственно с гибелью Сулеймани, так как он был арестован еще до этого.

Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января недалеко от аэропорта Багдада в Ираке в результате ракетного обстрела автоколонны. Атака на Сулеймани была операцией вооруженных сил США. Президент Дональд Трамп объяснял убийство генерала тем, что Сулеймани готовил нападения на американские посольства в разных странах.

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Выпускной в “Джейш-аль-Исса”

Выпускной с показательными выступлениями в лагере подготовки террористов группировки "Джейш-аль-Исса".С большой долей вероятности, экзамены у них рано или поздно примут ВКС РФ.Между тем, в Сирии вчера буднично прошли парламентские выборы.Особой интриги на выборах нет – ожидается крупная победа сторонников Асада, которые займут большинство мест в сирийском парламенте.Голосование проходит на большей части Сирии (исключая большую часть Рожавы и районы оккупированные Турцией и США), включая те районы, которые были освобождены за последние два года. Это 3-и "военные выборы" с 2011 года. Ныне они проходят в условиях практически затухших боевых действий и активной фазы КТО в Сувейде, Хомсе, Дераа и Дейр-эз-Зоре (тут сирийцам еще на несколько лет работы). В целом же выборы конечно покажут, что для Сирии Асад безальтернативен. Спустя 9,5 лет попыток заставить его уйти, он никуда не ушел и не собирается.

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