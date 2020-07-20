Рукопожатица через край или “Что позволено Тусовке – не позволено никому”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J9-ZJARzeNE
Да, у нас равенство перед законом, но некоторые персонажи явно равнее других. К примеру, Жириновский. Заступаясь за Фургала, он такого наговорил! А в конце своего спича вообще пообещал покуситься на конституционный строй: мы, говорит, вам революцию устроим. Ну, думаю, скоро Жирика за экстремизЬм возьмут под белы ручки. Ничего подобного. Он оказался из касты наиравнейших, а им позволено всё.
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Да, у нас равенство перед законом, но некоторые персонажи явно равнее других. К примеру, Жириновский. Заступаясь за Фургала, он такого наговорил! А в конце своего спича вообще пообещал покуситься на конституционный строй: мы, говорит, вам революцию устроим. Ну, думаю, скоро Жирика за экстремизЬм возьмут под белы ручки. Ничего подобного. Он оказался из касты наиравнейших, а им позволено всё.