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Рукопожатица через край или “Что позволено Тусовке – не позволено никому”

09:21. 20 июля 2020 304 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J9-ZJARzeNE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5056 4104
    Антон 20 июля 2020 в 14:41

    Да, у нас равенство перед законом, но некоторые персонажи явно равнее других. К примеру, Жириновский. Заступаясь за Фургала, он такого наговорил! А в конце своего спича вообще пообещал покуситься на конституционный строй: мы, говорит, вам революцию устроим. Ну, думаю, скоро Жирика за экстремизЬм возьмут под белы ручки. Ничего подобного. Он оказался из касты наиравнейших, а им позволено всё.

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