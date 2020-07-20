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Отрешить Фургала

16:38. 20 июля 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Путин подписал указ об отставке губернатора Фургала в связи с утратой доверия. Новым ВРИО Хабаровска стал Дегтярев, опять же из ЛДПР.
В ЛДПР заявили, что благодарны Путину за то, что Хабаровск будет сохранен как партийная вотчина ЛДПР, ну а за "чеcтное имя Фургала будут бороться до конца".



Фургал через своего адвоката заявил, что уголовное дело против него инициировали "определенные должностные лица" чтобы отрешить его от должности, и вообще, раньше его проверяли и ничего не находили, а вот сейчас вот взяли и нашли. Как тут не вспомнить незабвенное – "То что вы еще не сидите, не ваша заслуга, а наша недоработка".



Интересно, будут ли продолжаться протесты в Хабаровске за Фургала уже при свеженазначенном Дегтяреве?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6034876.html

Метки: криминал, протесты, Путин, фургал, Хабаровск

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10639 8769
    марина 20 июля 2020 в 19:04

    Дегтярев супермальчик из бани,спортсмен,комсомолец и просто замечательный дружок,биография класс ,да и четверо детей.
    Договорняк состоялся ,эй вы холопы,почто неделю по жаре топтались,какая ставка.Серый и Владимир огорчены?

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