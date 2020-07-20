Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Олимпиада-80: работает КГБ СССР

14:15. 20 июля 2020 76 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nz40lle7P5s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Колпакиди, социалисты, либералы против КГБ СССР
... других «почтовых ящиков» проводил эту работу и рассказывал об этом, вот... из СССР, объявил о том, что не отправит спортсменов на летнюю Олимпиаду... на одногодичный факультет Краснознамённого института КГБ, который окончил в 1985 году...
Черненко. История самого странного лидера СССР
.... Установив строжайшую систему допуска к работе с документами архива, Черненко постарался... лично огласил кандидатуру экс-председателя КГБ СССР на пост генсека. Предложение было... генсека. Год генсека Черненко: бойкот Олимпиады, реформа школы и гонения на...
100 лет ВЧК – что было на самом деле
... «легендирования» предприятий, маскировки проводимых работ, испытаний новейшего оборудования, перевозки военной...тому времени уже начался демонтаж КГБ СССР. В борьбе за власть партийные...: Универсиады-2013 в Казани, Олимпиады-2014 в Сочи, Кубка конфедераций...
Утилизация Поссия - как её планируют олигархи
.... - Нет, Сколково, нанотехнологии, ЧМ 2018, Олимпиада 2014, остров Русский - это бизнес... работает под конкретный бизнес конкретных людей. Посмотрите, кто контролирует финансовые потоки Олимпиады... бы и в центральном архиве КГБ СССР. Но... не нашлись, или были...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
.... - Нет, Сколково, нанотехнологии, ЧМ 2018, Олимпиада 2014, остров Русский - это бизнес... работает под конкретный бизнес конкретных людей. Посмотрите, кто контролирует финансовые потоки Олимпиады... бы и в центральном архиве КГБ СССР. Но... не нашлись, или были...
Почему нынешние чекисты не любят Родину
.... – Нет, Сколково, нанотехнологии, ЧМ 2018, Олимпиада 2014, Остров Русский – это бизнес... работает под конкретный бизнес конкретных людей. Посмотрите, кто контролирует финансовые потоки Олимпиады... бы и в центральном архиве КГБ СССР. Но… не нашлись, или были...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)