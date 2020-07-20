Неожиданные итоги голосования

" Наша мониторинговая группа констатирует грандиозный провал наиболее масштабной и беспрецедентной кампании , которая была организована извне врагами России и велась в нашей стране в последние пять месяцев "

По действиям разнообразных представителей режима сегодня очень легко понять, насколько далеки реальные цифры голосования по поправкам в Конституцию от «триумфа». Не так ведут себя настоящие триумфаторы. Они должны быть расслаблены и великодушны — чего волноваться, когда 80% граждан всем довольны и всецело одобряют. А у нас наверху прямо смятение какое-то.

Вместо поблажек большинству, проявившему, по словам пресс-секретаря президента, «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки», — повышение тарифов ЖКХ прямо с 1 июля да нападки на тех, кто сказал «нет».

Бурлит обычно малозаметный Совфед. Одни сенаторы предлагают именовать «изменниками родины» всех, кто агитировал против переписывания Основного закона. Другие — закрыть позволившие себе критиковать конституционные новеллы СМИ и НКО. Все они, по словам сенатора Олега Морозова, — вражеские агенты, которые к тому же стремились снизить легитимность плебисцита через понижение явки. «Наша мониторинговая группа констатирует грандиозный провал наиболее масштабной и беспрецедентной кампании в ходе голосований в России, которая была организована извне и велась в нашей стране в последние пять месяцев», — на полном серьезе доложил политик.

Третьи, наслушавшись первых и вторых, просят расширить и без того почти безграничные полномочия силовиков, чтобы и дальше пресекать все и вся «во имя защиты нашего государственного суверенитета». Сенаторы явно очень взволнованы, раз апеллируют к грубой силе. Кого же они так боятся, если подавляющее большинство «за»?

В Общественной палате, которая осуществляла наблюдение за голосованием, предложили создать министерство пропаганды, чтобы убедительнее доносить до граждан истину в последней инстанции, не смущая неокрепшие умы разночтениями. Под раздачу даже мороженое «Радуга» попало. Кто бы мог подумать, что проводники нетрадиционных ценностей подбираются к нашим детям таким изуверским образом? Однако нашлась добрая женщина, разгадала коварный замысел врагов и доложила президенту.

Все это было бы смешно, но за словами идут дела. Фон первых дней после «обнуления» — не просто не праздничный, а пугающе-мрачный. Обыски. Суды. Аресты. Кругом враги, шпионы да изменники. Мельком в телевизоре увидела рекламу одного мясомолочного завода, так там даже школьницу, тайком стащившую кусочек колбасы со стола, почему-то обозвали «шпионкой». Прямо носится в воздухе настроение эпохи.

Маргарита Симоньян, рассуждая в одном из постов о том, кто же писал в бюллетенях «нет», когда все ее знакомые повально ставили «да», делает вывод, что против новых поправок и действующего режима выступают только маргиналы, которых не принимают в приличных домах: «Над ними смеются, их осуждают, удаляют из вотсап-чатов… Я лично знаю человека, владельца малого бизнеса в маленьком городе, который уволил единственного из ста своих сотрудников, голосовавшего против. Не потому, что ему, работодателю, настучали бы из мэрии или еще откуда — никто не следил, да и невозможно проследить, как голосуют чьи сотрудники, их же не возили организованно на участки. А потому, что этот сотрудник и так „говнился“ — опаздывал, не брал трубку, хамил. А тут еще заявил, что он против…»

Извините за длинную цитату, но в данном случае она очень созвучна всем этим волнениям наверху: ведь, с точки зрения тех, кто считает себя российской «элитой», добропорядочные граждане просто не могут быть против чего-либо, что эта элита творит. А кто против — тот или враг-шпион-изменник, или в лайт-версии Симоньян — маргинал и плохой работник.

Так, конечно, психологически легче смириться с тем, что тебя не любят и даже не уважают. Но дальше-то что? Увольнения тех, кто выкладывал в соцсетях свои бюллетени с пометкой «нет»? Введение уголовной статьи за сомнения в легитимности прошедшего плебисцита? Пусть не любят и не верят — лишь бы боялись. Не тюрьмы — так сумы. Безумные штрафы тем, кого удалось спасти от лишения свободы, — явный намек на небогатый, мягко говоря, выбор, который у нас остался.

Не знаю и не хочу даже думать, какие там кремлевские башни с какими бодаются, просто констатирую: нервозность в стране идет сверху. Низы (что из большинства, что из меньшинства) впали в ступор от свалившихся на них в последнее время проблем: это и коронавирусные каникулы за свой счет, и потеря многими работы-бизнеса, и массовое обнищание, и бесконечная усталость от войны со всем миром и с самими собой… Хочется хоть чуть-чуть пресловутой стабильности, которой еще недавно так гордились наши политики. Но сегодня именно верхи усердно и все сильнее раскачивают лодку.

Была бы я, по примеру наших сенаторов, сторонницей теории заговоров, подумала бы, что враги окопались прямо под боком президента. Устроив в стране вместо триумфального праздника — показательные репрессии. Но мне почему-то кажется, что это просто страх признать, что никакого провластного большинства уже нет. Жуткий страх перед будущим.

Источник: https://www.rosbalt.ru/blogs/2020/07/10/1853081.html