Накануне развода. Почему обязательства Потсдама целиком выполнил лишь СССР?

75 лет назад, 17 июля 1945 г., начала работу Потсдамская конференция. Третья и по­следняя встреча лидеров трёх крупнейших держав ­антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне.

Какие намерения имели Сталин, Трумэн и Черчилль в отношении побеждённой Германии? Кто из них честно и до конца выполнил свои обязательства, а кто решил уклониться? Почему между вчерашними союзниками начались трения, позже переросшие в откровенную вражду?

На эти и другие вопросы отвечает писатель, историк, общественный деятель, с 2000 по 2016 г. зам Генерального прокурора РФ Александр Звягинцев.

Место встречи в назидание

– Подготовка встреч подобного уровня – сложнейшая дипломатическая работа, где имеет значение даже то, что может показаться мелочью. Например, место проведения конференции. В отличие от Ялтинской, когда стороны долго спорили, где следует собраться, Потсдам был выбран без особенных споров. Чем подчёркивалось признание союзниками главной роли СССР в победе над нацистской Германией, поскольку Потсдам находился в советской зоне оккупации. Логично было бы провести встречу в Берлине, но город был сильно разрушен. И потому выбор пал на один из ближайших к Берлину городов – Потсдам. И тоже не просто так. 21 марта 1933 г. в центре Потсдама рейхс­президент Германии Гинденбург скрепил рукопожатием назначение Адольфа Гитлера канцлером Германии. Так что назидательный символизм был тогда для всех очевиден. По тому же принципу выбирали место и для суда над нацистскими преступниками – Нюрнберг. Город, где с 1927 г. проходили ежегодные съезды нацистской партии.

Кастрировать немцев?

– Каковы же были планы сторон в отношении Германии?

– Здесь нужно отличать официальные декларации от реальных планов и обратить внимание на динамику. Самую впечатляющую политическую эквилибристику продемонстри­ровали США. Пока страна не вступила в войну, да и в первые месяцы боевых действий, после высадки в Нормандии, настроения американцев были очень жёсткими, если не сказать – жестокими. Взгляните хотя бы на так называемый «План Моргентау». В 1944 г. министр финансов США Генри Моргентау предложил расчленение Германии, полную ликвидацию немецкой тяжёлой промышленности и превращение Германии в тихую аграрную страну. Или, как писали тогда в прессе, в огромное картофельное поле. Дуайт Эйзенхауэр, Верховный главнокомандующий экспедиционными силами США и Великобритании, заявлял, что немцев нужно беспощадно расстреливать – и при малейшей попытке к бегству, и просто так. У президента США Франк­лина Делано Рузвельта была ­крайне оригинальная концепция превра­щения немцев в миролюбивую нацию. Он считал, что всех взрослых мужчин Германии надо кастрировать – дес­кать, только так у них можно отбить охоту к развязыванию войны. В Англии говорили, что о нацистах нужно думать лишь в одном направлении – где по­ставить виселицу и какую выбрать верёвку. 67% населения США считало, что к немцам надо применить суд Линча.

Сталин как гуманист

– Народ США почти не по­страдал от гитлеровцев в ходе войны – и вдруг такая риторика.

– Да, по логике вещей, такие предложения должны исходить от стороны, которая пострадала больше всего, – от СССР. Тут величины несравнимые. Потери среди мирного населения ­Велико­британии – 92 тыс. Потери мирного населения США – 3 тыс. Да и те в основном касаются войны на Тихом океане. А потери мирного ­населения Советского ­Союза – 15,6 млн чел.

Однако советский лидер Иосиф­ Сталин ещё в тяжелейшем для нас 1942 г. официально заявил: «Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское остаётся». К 1945 г. его позиция не изменилась – на Потсдамской конференции он придерживался тех же гуманных принципов.

А позиция союзников претерпела феноменальные изменения. До вступления в войну они хотели всех немцев если не уничтожить, то хотя бы кастрировать. Но вот война подходит к концу. И настроения западных политиков меняются. Внезапно выяснился очень неприятный для них момент. Во-первых, СССР освободил практически всю Европу, и, случись что, РККА за неделю может дойти до Гибралтара. Во-вторых, народы западных стран так сочувствуют СССР, что, того и гляди, захотят у себя завести социализм. Отчасти так и выш­ло. В той же Англии летом 1945 г. были проведены выборы в парламент. Результат – сенсационная победа тамошних социал-демократов, партии лейбористов. Премьер-министром становится лейборист Клемент Эттли, который 28 июля сменяет Черчилля на Потсдамской конференции. Это вызвало среди западных политиков серьёзные опасения.

Курс на четыре «Д»

– И в результате ставку они сделали на то, чтобы поддержать нацистов? Как противовес влиянию СССР?

– Изначально было не совсем так. Параллельно с Потсдамской конференцией проходила Лондонская конференция, где готовился Нюрнбергский процесс. Там произошло столк­новение нескольких систем права – континентальной, американской и нашей, советской. Будущий обвинитель на Нюрнбергском процессе со стороны США, Роберт Джексон, доведённый до отчаяния твёрдой позицией советских юристов, прибыл в Потсдам, где предложил соз­дать Между­народный трибунал вообще без участия СССР. И его там достаточно жёстко одёрнули – госсекретарь США сказал, что подобный суд без Советского Союза невозможен.

Да и вообще некорректно говорить о какой-либо официальной «ставке на нацистов». Во всяком случае, во время работы Потсдамской конференции. Её ещё иногда называют конференцией четырёх «Д». Имеется в виду судьба послевоенной Германии – курс на демилитаризацию, демократизацию, денацификацию и декартелизацию. Официально все стороны поддерживали концепцию четырёх «Д» и торжественно приняли на себя соответствующие обязательства – каждая держава в своей зоне оккупации.

Просто бизнес

– Но когда дошло до реальных дел, как разворачивались события?

– Можно сказать, что целиком и полностью свои обязательства выполнил только Советский Союз. Английские и американские политики заняли странную позицию. Странную даже для своих же непо­средственных исполнителей решений Потсдамской конференции на местах. Так, генерал Люсиус Клей, глава американ­ской зоны оккупации Германии, уже в 1946 г. заявил в интервью, что принятый США закон о денацификации «в большей степени приспособлен для того, чтобы вернуть как можно большее число людей на занимаемые ими ранее посты, нежели для того, чтобы наказать виновных». Причина банальна. Американцы – очень прагматичные товарищи. Когда они увидели, что политика декартелизации, то есть разукрупнения немецких монополий, банков и предприятий, может повредить их бизнесу, все заявления о превращении Германии в «большое картофельное поле» были моментально забыты. Все монополисты Германии, в том числе запятнавшие себя сотрудничеством с нацистами, остались на своих местах – с ними удобнее было вести бизнес. То же самое касается и политики – сначала нацистов ловили, даже осуждали их. Но те, отсидев для вида несколько месяцев, выходили по амнистии. И вот через 19 лет после войны нацистское прошлое в Западной Германии имели 20 членов федерального правительства и статс-секретарей, 189 генералов, адмиралов, офицеров бундесвера или ведущих штабов НАТО, а также чиновников Военного министер­ства, 1118 высокопоставленных чиновников юстиции, прокуроров и судей, 244 руководящих чиновника МИД, посольств и консульств ФРГ, 300 служащих полиции, ведомства по ­охране конституции, а также других мини­стерств.

Всё оказалось перевёрнуто с ног на голову. Что такое Потсдамская конференция? Попытка окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической основе. А по факту стараниями англо-американских союзников в Западной Германии поднимает голову неонацизм.

Знаете, президент США Франклин Рузвельт говорил, что атмосфера переговоров в Ялте 1945 г. напоминала ему атмосферу большой и достаточно дружной семьи. Потсдамская конференция – это, если продолжать его сравнение, семья накануне развода.

Обложка: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин на Потсдамской конференции. © / Public Domain

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Источник: https://nstarikov.ru/nakanune-razvoda-pochemu-objazatelstva-potsdama-celikom-vypolnil-lish-sssr-117029