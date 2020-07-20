Мы просто говоруны или…
21:36. 20 июля 2020 85 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Экзистенциальная фрустрация и распространяющееся всё шире ощущение бессмысленности поддерживают (подчеркиваем: не у животных, а у человека, на человеческом уровне!) агрессивность, если вообще не являются её причиной.
Мы либо просто говоруны, либо мы ищем информацию в очень широком поле, где хоть кто-то хоть что-то может подсказать, аудитория ведь очень большая.