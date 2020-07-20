Китайцы заказывают в России суррогатных матерей для своих детей

В конце июня в Москве в квартире жилого дома были найдены пятеро новорождённых младенцев. Как выяснилось, все они были рождены россиянками для китайцев, однако из-за вызванного коронавирусом закрытия границ «заказчики» не смогли забрать детей, от которых суррогатные матери уже отказались. Так пандемия ненароком обнажила проблему, остававшуюся в тени. За последние годы Россия превратилась в настоящий инкубатор для иностранцев. При этом услуги русских сурмам рекламируются как гарантированная возможность для однополых пар обзавестись ребёнком.

Малышей обнаружила медсестра, пришедшая проведать выписанного из роддома новорождённого ребёнка. Однако вместо одного младенца в комнате спали сразу пятеро. Вместе с ними в квартире находились мать одного из детей и няня-китаянка. Приехавшим правоохранителям они предъявили договоры на проведение экстракорпорального оплодотворения, пояснив, что настоящие родители – граждане Китая, заказавшие через московскую фирму «Свитчайлд» процедуру ЭКО и услуги суррогатной матери. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле людьми. Однако, судя по всему, виновных следователи не найдут. Отечественные власти сами предоставили иностранцам законную возможность покупать себе в России детей.

За ребёнком в Россию

Споры о том, насколько вообще этично суррогатное материнство, ведутся уже 40 лет, начиная с того момента, как в 1980 году американка Элизабет Кейн за вознаграждение выносила ребёнка для бездетной пары. Спустя шесть лет Великобритания запретила на своей территории суррогатное материнство на коммерческой основе. Следом аналогичные запреты ввели большинство штатов США, Австралия, Канада и многие европейские страны. В Германии, Франции, Швеции и Норвегии пошли даже дальше, вообще поставив суррогатное материнство вне закона. Однако за это время из научного чуда, требующего больших усилий, оно превратилось в довольно-таки обычную процедуру, доступную любому, у кого есть несколько десятков тысяч долларов и желание поменять их на сына или дочь. В итоге крупнейшими центрами по рождению детей «из пробирки» стали Индия и Таиланд. О пробирке, впрочем, уместно говорить разве что фигурально. Эмбрион, полученный в результате ЭКО, подсаживается суррогатной матери, которая в течение девяти месяцев выступает в роли своеобразного инкубатора. Для того чтобы эмбрион прижился, женщину порой накачивают препаратами, вот почему сурматеринство особенно расцвело в странах с низким уровнем доходов. Тем не менее, после того как в Таиланде молодые женщины стали целыми деревнями вынашивать детей для богатых иностранцев, власти запретили коммерческое суррогатное материнство на экспорт. Следом закрылась и Индия. В итоге список стран, в которых разрешено суррогатное материнство за деньги, сократился до пяти – США, Грузия, Чехия, Украина и Россия. Но в США купить услуги мамы стоит недёшево, в Чехии это тоже обойдётся в копеечку, в Грузии и на Украине действуют некоторые законодательные препоны, а вот Россия внезапно оказалась страной с самым либеральным отношением к сурматеринству.

Ещё два года назад владелец компании «Европейский центр суррогатного материнства» Владислав Мельников отмечал в интервью: ежегодно в России сурмамы вынашивают и рожают для иностранцев порядка тысячи детей. Причём рынок этот растёт гигантскими темпами, прибавляя 20% в год. Основными клиентами являются граждане КНР, где суррогатное материнство запрещено. К счастью для них, под боком оказалась Россия.

Московские мамы

«В России суррогатное материнство законно и даже считается добрым делом. Поэтому всё больше жителей Китая прибегают к услугам российских организаций для рождения детей путём суррогатного материнства», – пишет китайская газета «Цюйи ван», регулярно рассказывая о том, как за относительно небольшие деньги можно обзавестись в России наследником. Материал под названием «Московские мамы» у нас остался незамеченным, хотя и был переведён на русский. А зря. Китайские журналисты, разложив для своих сограждан по пунктам выгоды от обращения именно к русским сурмамам, выставили российскую действительность, что называется, во всей красе.

Китайские власти направили в Россию группу экспертов для помощи в борьбе с распространением эпидемии коронавируса. Специалисты вылетели в РФ утром 11 апреля.

«Сейчас вероятность успешного искусственного оплодотворения в Китае составляет 30-40%. В США и России этот показатель самый высокий в мире, однако в России стоимость процедуры на 50% ниже, а цена суррогатного материнства составляет примерно треть от американской», – пишет «Цюйи ван». Треть? Как бы не так. В Калифорнии за услуги суррогатной матери придётся заплатить 150-200 тыс. долларов, тогда как в России ценник даже с учётом обращения в фирму-посредник составляет всего 2,5-3 млн рублей. Сама сурмама получает из этих денег обычно миллион. В регионах можно договориться даже дешевле. В начале года в пабликах Улан-Удэ появились объявления: молодым женщинам предлагалось вынашивать детей для китайских пар. За услугу обещали 700 тыс. рублей. Для Бурятии с её безработицей это гигантские деньги.

Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот, к примеру, объявление на одном из профильных российских сайтов. «Состоятельный бизнесмен из Китая ищет суррогатную маму славянской внешности. Город Хух-Хото. Достойное жильё, высокая ежемесячная выплата, питание, возможны подарки». Далее следует оговорка: зачатие будет производиться естественным путём. То есть фактически речь идёт не об ЭКО, а о сексе с последующей беременностью.

Почему выбирается такой путь, поди знай. Возможно, состоятельному бизнесмену просто хочется переспать с доступной русской красавицей. А возможно, его жена просто не может быть донором яйцеклеток – немалую часть китайцев, едущих за ребёнком в Россию, составляют пары в возрасте, близком к предпенсионному. Но здесь к ним не возникает никаких вопросов. Как говорится, любой каприз за ваши юани!

Эге, гей!

«Цюйи ван» – а чего стесняться! – пишет дальше уж совсем откровенно. Мол, Россия – идеальное место для того, чтобы завести ребёнка представителям ЛГБТ-сообществ.

Как такое может быть? Оказывается, элементарно. Семейный кодекс РФ однозначно указывает, что воспользоваться суррогатным материнством могут только пары, состоящие в официальном, зарегистрированном браке. Однако при этом федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даёт такое же право мужчинам и женщинам, как состоящим, так и не состоящим в браке, а также одиноким женщинам. В итоге возникает правовая коллизия, которая разрешается довольно просто. После того как орган ЗАГС на основании одного закона отказывает парам, не состоящим в браке, в оформлении ребёнка, рождённого российской сурмамой, они обращаются в суд, который также строго по закону выносит соответствующее решение. Понятно, что не состоящая в браке пара может называться таковой только для вида. В действительности же ребёнка вполне может получить одинокий гей или лесбиянка. Питерская «Фонтанка» насчитала в городских судах около тысячи заявлений за два года, связанных с регистрацией актов гражданского состояния о рождении. Как отмечается, три четверти дел связаны с обращением пар, а примерно в 250 случаях заявителями выступали одиночки, носящие в большинстве мужские иностранные фамилии – в основном китайские. Судя по всему, прав был сенатор Антон Беляков, утверждавший, что Россия уже стала крупнейшим в мире рынком суррогатного материнства, весомой частью которого являются иностранные геи.

Удивительно, не правда ли? В своё время депутаты и чиновники пафосно негодовали по поводу усыновления иностранными гражданами детей из РФ, в итоге приняв печально известный «закон Димы Яковлева». Но использование иностранцами российских женщин в качестве инкубаторов, ставящее «поднимающуюся с колен страну» даже ниже уровня государств третьего мира, чиновных мужей, видимо, не беспокоит.

Тем временем

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба призвал запретить эксплуатацию женщин для нужд иностранцев. «Украина – онлайн-магазин по продаже детей», – пояснил он. Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что из-за вызванного коронавирусом карантина в стране «застряли» более 100 рождённых суррогатными матерями детей, которых их биологические родители-иностранцы не могут вывезти к себе домой. Это заявление прозвучало на фоне ЧП, случившегося в Одессе – там умерла местная жительница, пытавшаяся самостоятельно сделать аборт. По словам её соседей, она зарабатывала тем, что предлагала иностранным гражданам услуги вынашивания и рождения детей. После того как стало понятно, что заказчики не смогут прилететь за ребёнком и заплатить ей гонорар, она решилась избавиться от плода.

Сколько именно детей, рождённых сурмамами, осталось из-за коронавируса в России, неизвестно. По данным компании, занимающейся защитой прав в области суррогатного материнства, речь может идти примерно о 50 малышах. Большинство от биологических родителей из Китая, но также есть дети австралийцев и филиппинцев.

Источник: https://versia.ru/kitajcy-zakazyvayut-v-rossii-surrogatnyx-materej-dlya-svoix-detej