К 40-летию летних Олимпийских игр 1980: истории олимпийской Москвы
22:05. 20 июля 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.