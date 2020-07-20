Если наша страна делает такие вещи, то не важно где делают носки

У меня в комментариях часто появляются люди, которые пишут одно и то же, почти слово в слово: "носки сами сделать не можем, один Китай". Слово "носки" может быть заменено на другое, по выбору. Правда выбор невелик: еще фигурируют гвозди, саморезы и трусы. То ли фантазии на другое не хватает, то ли просто в методичке других вариантов нет.Конечно это неправда, в России делают и носки, и трусы и саморезы с гвоздями. И я неоднократно об этом писал. Но важно тут другое – ведь дело конечно же не в том, что те кто такое враньё пишет, реально искали российские носки и саморезы. Они им и даром не нужны. Просто это типичный пример "ложной дилемы"., — ошибка в рассуждении, заключающаяся в упущении иных возможностей, кроме некоторых двух рассматриваемых.Как правило, одна из возможностей отметается как логически ложная или как неприемлемая, после чего оставшаяся принимается за истинную, приемлемую, в пользу которой делается выбор. При этом утверждение о существовании только двух возможностей не доказывается; третья возможность (или большее число возможностей) не ищется.В данном случае делается ложный вывод – если в России не производят носки (что само по себе уже ложь), значит и что-то более сложное тоже не производится. То есть, если уж носки не можем сделать, то более сложный продукт сделать не можем и подавно.Это и есть ложная дилемма. На самом деле одно из другого не следует. И вот вам пример (а таких примеров у меня на канале сотни)Уральский турбинный завод сдал заказчикам три паровые турбины общей мощностью 237 МВт. Они будут работать в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Московской области. Одновременная сдача сразу трех машин стала возможной с вводом на предприятии новых сборочных стендов.Когда страна производит такие сложные высокотехнологичные машины, то совершенно побарабану производят ли в этой стране еще и носки. Это, кстати, продолжает недавнюю статью про полки супермаркетов, с которых убрали все импортные продукты. Вот посмотрите, что на них осталось.Только не пугайтесь. Это Германия. Но несмотря на это, никто же в здравом уме не скажет, что Германия отсталая страна, и полный провал с производством продуктов широкого потребления не отменяет того факта, что Германия производит множество сложных высокотехнологичных продуктов. И никого вообще не интересует производят ли в Германии носки. Вполне допускаю что нет.Кстати, Уральский турбинный завод производит турбины для новейших российских мусоросжигательных заводов, которые строит компания РТ-Инвест«Уже сейчас реальный объем отечественного оборудования на заводах „РТ-Инвест“ будет свыше 60 процентов, вместо ранее утвержденных 50%. Силовой остров, сердце завода, будет полностью изготовлен из российского оборудования. Уральский турбинный завод разработал для проекта „Энергия из отходов“ новую платформу турбин с осевым выхлопом. Сегодня мы приняли первую турбину новой серии — Кп-77−6,8 для завода в Воскресенском районе Московской области. Еще три машины уже изготавливаются и будут установлены на строящихся заводах по переработке отходов в Московской области.Причем, сами заводы строятся по японской технологии компании Hitachi Zosen Inova, но большая часть оборудования производится в России. Причем не только для российских проектов, но и для зарубежных, где Hitachi также возводит подобные заводы. Я уже писал, что завод "ЗИО-Подольск" поставил оборудование в Европу для завода Hitachi Zosen Inova. Так вот, компания уже подтвердила свою заинтересованность в закупке турбин производства УТЗ для новых проектов за рубежом. Получается японцы начинают строить заводы в Европе почти полностью на российском оборудовании.А вы говорите "носки"….

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10425699.html