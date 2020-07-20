Единая и неделимая

Государственная дума приняла в первом чтении закон о защите территориальной целостности России. Именно за это мы с вами проголосовали 1 июля, когда принимались поправки в Конституцию, — никаких разговоров о раздаче российских территорий быть не должно!

Напомню слова спикера Думы Вячеслава Володина, сказанные им в ходе эмоционального обсуждения закона: «У нас [есть] российские политики, фамилии можно назвать, которые публично заявляли о необходимости расчленения России. Вот для них теперь, они должны понимать, появляется ответственность до десяти лет. Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность. В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции. Это конкретные действенные меры по защите нашего суверенитета».

Вообще, возникает очень странное чувство, когда читаешь закон, в котором вроде бы всё очевидно, не поспоришь, не возразишь. Кажется, что нет и не может быть ничего естественнее подобного закона. Однако почему-то должно было пройти почти целых тридцать лет с момента подписания Беловежских соглашений, чтобы мы наконец как страна и народ осознали необходимость закрепления ответственности за новые призывы к расчленению нашего государства.

Сколько лет мы, ответственные граждане, возмущались открытыми заявлениями о необходимости раздробить Россию даже не со стороны зарубежных «коллег», нет, — со стороны наших оппозиционеров. Они раздавались в эфирах некоторых радиостанций, публиковались на сайтах «независимых» изданий.

Самая откровенная деструктивная деятельность не каралась вообще никак. Более того, эти люди ощущали себя белой костью, которым можно гораздо больше, чем остальным, потому что они особенные. Раз за разом они пробовали на прочность систему государственной безопасности, и им постоянно всё сходило с рук. Похоже, они привыкли к безнаказанности.

Но ведь вопросы во всех подобных случаях следовало задавать не этим людям. У нас демократическое государство, всё, что не запрещено, то разрешено. Вопросы следовало задавать государству.

Почему такое возможно? Какие наши цели? Куда мы идём и кем себя видим в будущем? Удельные княжества, рассыпанные по разделённой территории некогда великой страны? Убогие, сирые, никому не нужные. Без суверенитета, армии и экономики.

Да-да, именно это в финале и ожидало бы русские «люксембурги» и «монаки», о которых так мечтают некоторые отечественные оппозиционеры. Европейских княжеств не получилось бы — никто бы не позволил. Это были бы африканские бантустаны, индейские резервации, насквозь зависимые от старшего американского брата, мощного, доминирующего, распространяющего свою колониальную власть по миру.

Что-то, а низводить цивилизованные народы до уровня дикарей они умеют отлично.

Был бы заинтересован этот «старший брат» в развитии и благополучии русских колоний? Удивительно, что до сих пор приходится объяснять, казалось бы, умным людям про доктрину безопасности США, в которой Россия обозначена как один из главных врагов Америки, а стало быть, должна быть разрушена, как Карфаген.

Ну и, конечно же, в очередной раз напомню о примерах «успешного развития» тех стран, куда вдруг пришла западная демократия. Одного Ближнего Востока вам недостаточно? Вспомните бывшую Югославию и всё, что там происходит сейчас. Но Германию, например, объединили, а Югославию расчленили. И я уверена, что сепаратисты зря радуются, ещё при жизни нашего поколения начнётся обратное объединение разделённых и обделённых южных славян.

Вернёмся в Россию. Что случилось, когда мы вдруг осознали свои ошибки и нашли в себе силы их исправить, да ещё в такой турбулентный для мира момент, когда все кругом платят и каются за расизм, угнетение ЛГБТ-меньшинств и так далее?

Мы поступили ровно перпендикулярно тому, что происходит в западных странах. Воистину, пути Господни неисповедимы и действия России предсказать нельзя. Более того, выходит, мы зачастую сами не предполагаем, чего можем от себя ожидать.

Трудно себе представить более своевременный шаг. Если мы хотим сохранить себя как страну и цивилизацию, мы обязаны себя защищать всеми доступными средствами. С детства мы помним о том, как ещё в детском саду нам рассказывали о нашей стране как о самой большой в мире, как показывали её на карте, как мы гордились и какое чувство спокойствия и гармонии рождали эти рассказы.

Это память детства. Но как хотелось бы и сейчас воскресить в себе все эти чувства. Россия — это наша Империя. Единая и неделимая. От Калининграда до Владивостока. Нет и не может быть страны вне подобного понимания. Наша святая обязанность — сохранить данное предками и приумноженное дедами.

Обложка: Фото из открытых источников.

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Источник: https://nstarikov.ru/edinaja-i-nedelimaja-117025