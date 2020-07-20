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День рождения Бога Купалы. Часть 2

21:35. 20 июля 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OR8Tija3BoM

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  • 640 532
    Valeriy Bondarik 20 июля 2020 в 23:22

    …Здрав`ы Будь`те…

    НЕТ и никогда НЕБЫЛО никаких Т.Н.”богов”,
    типа “иисуса,аллаха и ПРОЧИХ МИФИЧЕСКИХ персонажей”
    ЛЮБЫХ религиозных течений и прочих ПСИ-ЗОМБИрующИХ…структур!
    * ЛЮБОЙ “бог”,это ЛИШЬ ПСИхологичесое ВООБРАЖЕНИЕ=МИРАЖ,ради Надежды…
    [вераю "ОКОРМЛЁННЫЕ" - Уже - ПСИхологически-И-физически поРАБощённые!]
    -> и ВСЕ Ваши речуги из ТОЙ-же – поРАБощающей сознания СЕРИИ оБОЛВАНивания…
    ““““““““““
    ~~~ П Р И З Ы В ~~~

    _РАЗО`РВИ – ОКОВЫ религии!
    С В О Б О Д Н Ы М стань!
    Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
    Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
    ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
    Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
    От религиозного ВИРУСА – сознания ОЧИЩАЙ!
    Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
    * Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
    Освобождай,те себя – ОТ религиозного поРАБощения![39-0.1]
    “““““““““
    _ И Ваши СТРЕМЛЕИЯ Прикрыть Желания фактором КАКОГО-то там
    ОЧЕРЕДНОГО,РАНЕЕ ВЫДУМАННОГО “бога”(Т.Н.”купалы”),ничем НЕ
    отличаются от стремлений ТРАДИЦИОННЫХ(НАВЯЗАННЫХ…)религий,
    ПОСРЕДСТВОМ ИХнего “ОКОРМЛЕНИЯ” – поРАБотить МАССЫ-населения!
    -> Религия,Т.Н.”боги” – это ВСЁ Инструменты ЗАКАБАЛЕНИЯ!
    ““““““““““`
    1.ЧТОБЫ в…поРАБощённое “СТАДО” – народ(ы)ПРЕВРАТИТЬ,его
    всего-лишь НУЖНО…религией(вераю)”О`КОРМИТЬ”…!!!!!

    2.Вера в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога”(Т.Н.религиозное “о,кормление”)
    БЛОКИРУЕТ адекватное восприятие РЕАЛЬНОРСТИ![превращая людей В...
    религиозных ЭКСТРЕМИСТОВ]!

    3.Религиозное МРАКО`БЕС`ИЕ – Причина Т Е Р Р О Р И З М А!

    4.Вера(эмоции) – ЭТО тяжёлый НАРКОТИК,оДУРМАНивающий сознание и
    отравляющий Жизнь,этакий ментальный ГЕРОИН[для целых народов].

    5.Потерявшие Здравомыслие[т.е."веруны"]-
    “плывут”…ПАРАЛЛЕЛЬНО горизонту…,…,…[39 +]
    ““““
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Пожалуйста – Будьте…Адекватны в “своИХ”…”опровержениях”…Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 20-07-2020.

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