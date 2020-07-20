День рождения Бога Купалы. Часть 2

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…Здрав`ы Будь`те…
НЕТ и никогда НЕБЫЛО никаких Т.Н.”богов”,
типа “иисуса,аллаха и ПРОЧИХ МИФИЧЕСКИХ персонажей”
ЛЮБЫХ религиозных течений и прочих ПСИ-ЗОМБИрующИХ…структур!
* ЛЮБОЙ “бог”,это ЛИШЬ ПСИхологичесое ВООБРАЖЕНИЕ=МИРАЖ,ради Надежды…
[вераю "ОКОРМЛЁННЫЕ" - Уже - ПСИхологически-И-физически поРАБощённые!]
-> и ВСЕ Ваши речуги из ТОЙ-же – поРАБощающей сознания СЕРИИ оБОЛВАНивания…
““““““““““
~~~ П Р И З Ы В ~~~
_РАЗО`РВИ – ОКОВЫ религии!
С В О Б О Д Н Ы М стань!
Религиозный “ХОМУТ” на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознания ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
* Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – ОТ религиозного поРАБощения![39-0.1]
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_ И Ваши СТРЕМЛЕИЯ Прикрыть Желания фактором КАКОГО-то там
ОЧЕРЕДНОГО,РАНЕЕ ВЫДУМАННОГО “бога”(Т.Н.”купалы”),ничем НЕ
отличаются от стремлений ТРАДИЦИОННЫХ(НАВЯЗАННЫХ…)религий,
ПОСРЕДСТВОМ ИХнего “ОКОРМЛЕНИЯ” – поРАБотить МАССЫ-населения!
-> Религия,Т.Н.”боги” – это ВСЁ Инструменты ЗАКАБАЛЕНИЯ!
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1.ЧТОБЫ в…поРАБощённое “СТАДО” – народ(ы)ПРЕВРАТИТЬ,его
всего-лишь НУЖНО…религией(вераю)”О`КОРМИТЬ”…!!!!!
2.Вера в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога”(Т.Н.религиозное “о,кормление”)
БЛОКИРУЕТ адекватное восприятие РЕАЛЬНОРСТИ![превращая людей В...
религиозных ЭКСТРЕМИСТОВ]!
3.Религиозное МРАКО`БЕС`ИЕ – Причина Т Е Р Р О Р И З М А!
4.Вера(эмоции) – ЭТО тяжёлый НАРКОТИК,оДУРМАНивающий сознание и
отравляющий Жизнь,этакий ментальный ГЕРОИН[для целых народов].
5.Потерявшие Здравомыслие[т.е."веруны"]-
“плывут”…ПАРАЛЛЕЛЬНО горизонту…,…,…[39 +]
““““
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Пожалуйста – Будьте…Адекватны в “своИХ”…”опровержениях”…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 20-07-2020.