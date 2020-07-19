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Встает советский солдат во весь рост, идет прямо на тебя. Вот это воин!

12:37. 19 июля 2020 325 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
афганские моджахеды — о доблести советских солдат


Из интервью спецкора «Комсомолки» Дарьи Асламовой с директором Дома афганской печати Зия Бумия (2017 г.):

Знаешь, в нашей деревне старые моджахеды очень любят поговорить о русских. Сядешь с ними, бывало, попить чаю и спросишь: а какими они были, «шурави» (советские)? Отвечают: о, прекрасный народ! Какие люди! С ними интересно было воевать.

Вот встает русский солдат во весь рост, идет прямо на тебя и стреляет в упор. Вот это воин! И добрые, доверчивые.


Прямо в разгар войны останавливают автобус и спрашивают мужчин-пассажиров: душман (враг) или дост (свой)? Скажешь «дост», и тебя пропускают. И никогда женщин наших не трогали. За это мы их очень уважали. Ах, как было хорошо в те времена! А вы, русские, хотите эти добрые, сладкие воспоминания вычеркнуть из вашей памяти?!

- А мы до сих пор помним доброту русских, и как они здесь работали, – говорит директор Дома афганской печати Зия Бумия. -

От русских остались микрорайоны с крепкими домами, где выросли наши дети и внуки, дорога на Саланг, электростанции, даже вот это здание, где мы сидим. Правда, и мины остались. Хорошие у вас минеры. Советские мины до сих пор с нами воюют.

- А вот от американцев ничего не останется, – продолжает господин Бумия. – Они привезли с собой контейнеры для жилья, а будут уезжать, соберут и вывезут. Когда американцы организовали и спонсировали моджахедов против советских войск, пакистанские религиозные деятели вели пропаганду против русских: мол, для «шурави» нет ничего святого. Они могут переспать и с матерью, и с родной сестрой. А потом мы узнали, что русские куда совестливее, чем афганцы. Они даже не берут в жены дочерей своих дядей и теток и называют их сестрами! И жена брата для них священна. А мы, афганцы, после смерти брата ждем, когда же к нам перейдет по наследству его вдова!

Уже после мы узнали, что русские – трудолюбивый, гостеприимный и верующий народ. Но нам все равно обидно. Десять лет вы здесь были. А потом ушли и не оглянулись. И не вспоминаете о той земле, где ступал сапог вашего солдата. Мы так и не поняли друг друга.

Из воспоминаний Дарьи Асламовой:

«Когда-то звание «шурави» было круче боевой награды. Люди приветствовали меня как почетного гостя. Мне торопились помочь, услужить, угостить. (Нашим солдатам, воевавшим в Афганистане, наверное, это трудно представить.) Я помню, как семь лет назад в аэропорту Кандагара, где я маялась в ожидании самолета, какой-то мрачный, беззубый старик поднялся со своего стула (единственного в аэропорту), взял его и потащился ко мне. Я во все глаза смотрела на него, не ожидая ничего хорошего. Он поставил стул рядом со мной и сказал по-русски:

- Садись, шурави!

- Да что вы, дедушка! Я постою! – лепетала я. Дедушку явно раздражала нехватка слов. А, может, он привык сразу стрелять. Во всяком случае, он помрачнел: «Садись! Ты шурави!» И я покорно села в испуге. Он остался доволен. Помню, как на меня удивленно смотрели американские солдаты».




шурави и моджахеды примирение


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10421164.html

Метки: Армия, асламова, афганистан, Видео, война, история ссср

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