Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 июля 2020
- 20:52 “Термит” в Тобруке.
- 06:30 Авиаудар по стратегическому объекту в Идлибе: зачем турки разрушают инфраструктуру боевиков?.
- 05:00 «Убирайтесь вон!» — сирийцы жгут флаги США и Турции, требуя от оккупантов убраться (ФОТО).
“Термит” в Тобруке
Силы Хафтара провели в Тобруке испытания противокорабельной ракеты "Термит" советского производства.
Недвусмысленный сигнал для турок, что их фрегаты у побережья Ливии теоретически могут статью целью для старой советской ракеты.
Из фотографий трудно установить откуда у ЛНА эта ракета – из старых запасов полковника Каддафи или же кто-то из спонсоров подбросил.
В стародавние времена такой ракетой египтяне потопили израильский эсминец "Эйлат".
При удачном попадании такая ракета может стать смертельной для относительно небольших кораблей.
Другой вопрос, что у нее ограниченная дальность, да и против современных систем борьбы с ракетами ей будет тяжеловато.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Авиаудар по стратегическому объекту в Идлибе: зачем турки разрушают инфраструктуру боевиков?
Днём ранее появились сообщения об ударах по топливным хранилищам в идлибском городе Сармада. По населенному пункту, находящемуся на контролируемой группировкой «Фэйлак аш-Шам» территории, предположительно, нанес удар турецкий беспилотник Bayraktar TB2, который длительное время находился в воздушном пространстве над провинцией Идлиб, о чём свидетельствуют данные международных сервисов, отслеживающих полёты авиации (см. скрин ниже). «Турецкий след» взрыва также подтверждает ряд арабских информационных ресурсов.
Хранилище горюче-смазочных материалов бандформирований в Сармаде состоит из 14 емкостей общим объёмом 775 кубических метров. На складах постоянно отмечались движение бензовозов, количество которых достигало 65 единиц.
Интересным является то, что «Фэйлак аш-Шам» является лояльной Турции группировкой. При этом она считается своего рода «колеблющейся» и официально не присоединилась к протурецкому оперативному штабу «Явная победа».
Удар турецкого БПЛА может означать очередной раскол в рядах той части сирийских боевиков, которым Турция старается создать имидж «легальной» сирийской оппозиции. То, что атаке с воздуха подверглись склады ГСМ, а не позиции самой группировки, — предупреждение о необходимости принятия правильного решения в пользу турецких интересов.
В данном случае Турция пока не спешит к открытой конфронтации с проявившими свое настоящее лицо исламистами, а оказывает на них давление с помощью ударов по экономическим объектам, опасаясь массового оттока боевиков, которые ей нужны не только в Сирии, но и Ливии и Азербайджане.
Еще одним объяснением может стать не только желание «Фэйлак аш-Шам» откреститься от продавшихся Анкаре террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»*, но и опасность скорого достижения полного прекращения боевых действий и перехода к мирной жизни после взятия под контроль территорий официальным Дамаском, что противоречит интересам Анкары.
В обоих случаях такие процессы свидетельствуют о росте напряженности в отношениях Турции с боевиками и потере контроля над ситуацией в Идлибе, что крайне невыгодно для нее ввиду роста возможностей САА на подступах к Идлибу.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Убирайтесь вон!» — сирийцы жгут флаги США и Турции, требуя от оккупантов убраться (ФОТО)
В районе Аль-Камишли в сирийской провинции Хасеке состоялся массовый митинг против американской и турецкой оккупации и отказа от так называемого закона Цезаря, вводящего санкции против предприятий и властей САР.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В населенном пункте Эль-Фаххария 18 июля 2020 г. прошла акция протеста мирных жителей против присутствия так называемой антитеррористической международной коалиции на территории Сирии.
В ходе митинга протестующие сожгли американский и турецкий флаги, они также скандировали лозунги против незаконного пребывания американцев и турок в САР. В акции протеста приняли участие более 400 человек.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su