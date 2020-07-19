Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 июля 2020

Днём ранее появились сообщения об ударах по топливным хранилищам в идлибском городе Сармада. По населенному пункту, находящемуся на контролируемой группировкой «Фэйлак аш-Шам» территории, предположительно, нанес удар турецкий беспилотник Bayraktar TB2, который длительное время находился в воздушном пространстве над провинцией Идлиб, о чём свидетельствуют данные международных сервисов, отслеживающих полёты авиации (см. скрин ниже). «Турецкий след» взрыва также подтверждает ряд арабских информационных ресурсов.

Хранилище горюче-смазочных материалов бандформирований в Сармаде состоит из 14 емкостей общим объёмом 775 кубических метров. На складах постоянно отмечались движение бензовозов, количество которых достигало 65 единиц.

Интересным является то, что «Фэйлак аш-Шам» является лояльной Турции группировкой. При этом она считается своего рода «колеблющейся» и официально не присоединилась к протурецкому оперативному штабу «Явная победа».

Удар турецкого БПЛА может означать очередной раскол в рядах той части сирийских боевиков, которым Турция старается создать имидж «легальной» сирийской оппозиции. То, что атаке с воздуха подверглись склады ГСМ, а не позиции самой группировки, — предупреждение о необходимости принятия правильного решения в пользу турецких интересов.

В данном случае Турция пока не спешит к открытой конфронтации с проявившими свое настоящее лицо исламистами, а оказывает на них давление с помощью ударов по экономическим объектам, опасаясь массового оттока боевиков, которые ей нужны не только в Сирии, но и Ливии и Азербайджане.

Еще одним объяснением может стать не только желание «Фэйлак аш-Шам» откреститься от продавшихся Анкаре террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»*, но и опасность скорого достижения полного прекращения боевых действий и перехода к мирной жизни после взятия под контроль территорий официальным Дамаском, что противоречит интересам Анкары.

В обоих случаях такие процессы свидетельствуют о росте напряженности в отношениях Турции с боевиками и потере контроля над ситуацией в Идлибе, что крайне невыгодно для нее ввиду роста возможностей САА на подступах к Идлибу.

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* запрещенная в РФ террористическая организация