Симоньян обратилась к Армении: Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с жестким обращением к властям Армении по поводу эскалации на азербайджано-армянской границе. Своё обращение она опубликовала на странице в “ВКонтакте”.

Представляем текст:

“Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь. Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) “выразить свою позицию”. Просили — выражаю.

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне? Армяне — честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ). В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим “российским друзьям”. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и “настоящих” — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.

Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи? На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз. Потому что Россия — такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная. А вы — просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.

Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро. Если нет у вас Нарекаци — так я передам. У меня на тумбочке лежит.

А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно”.

Маргарита Симоньян

Источник: http://voicesevas.ru/news/53072-simonyan-obratilas-k-armenii-rossiya-imeet-polnoe-moralnoe-pravo-plyunut-na-vas-i-rasteret.html