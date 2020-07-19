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Последствия Джорджа Флойда

09:10. 19 июля 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Последствия протестов в США с точки зрения распространения коронавируса. Выглядит как та самая пресловутая "2-я волна", которой стращали последние месяцы.
Последние пару недель США успешно обновляют антирекорды по заболеваемости.
Демократическая партия США естественно заявляет, что в этой национальной катастрофе виноваты не протесты, а администрация Трампа, которая не может компетентно бороться с эпидемией, но вот придет Байден и сразу все наладится.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6030866.html

Метки: выборы, коронавирус, протесты, США

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