Митинг в Хабаровске. 19.07.2020

В Хабаровске между тем продолжаются протесты с требованиями вернуть арестованного губернатора Фургала.Массовое шествие, которое планировалось на воскресенье не состоялось из-за сильной жары.Ниже, несколько видео, чтобы можно было оценить, чего требуют митингующие.Трансляция продолжающегося митинга.ЛДПР заявляет, что вместо Фургала будет назначен врио от ЛДПР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6031604.html