Митинг в Хабаровске. 19.07.2020
14:56. 19 июля 2020 207 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске между тем продолжаются протесты с требованиями вернуть арестованного губернатора Фургала.
Массовое шествие, которое планировалось на воскресенье не состоялось из-за сильной жары.
Ниже, несколько видео, чтобы можно было оценить, чего требуют митингующие.
Трансляция продолжающегося митинга.
ЛДПР заявляет, что вместо Фургала будет назначен врио от ЛДПР.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6031604.html
Вот такая у нас система, где идиоты голосуют за убийцу, а правоохранительная система бездействует 15 лет. И 1 июля 2020 года НАРОД России принял решение её изменить https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/1-2020.html. Кто против?
Моше, в Хабаровске всё идёт своим чередом. Для начала хабаровчане едрисьнюка шпрота прокатили. Затем Фургал всем едрисьнюкам прижал хвосты. После того как россияне показали своё отношение к твоему, везде любимому, обнулку, терпение плешивца внезапно закончилось. После чего киндер-сюрприз отдал приказ на арест Сергея Ивановича. Но что-то пошло не так, как рассчитывали в администрации сказочного.
Как оказалось, подлог на выборах не проканал и хабаровчане показали твоему любимцу, что он всего-навсего плешивый окурок, а не царь.
Вот коментарий из вк, не знаю правда или нет, но сразу решаются противоречия в этом странном деле: Начали разбираться с ситуацией по аресту Фургала. Сразу отпадают все официальные версии. То что кричат про высоченный народный рейтинг Фургала (типа его Кремль испугался) и его низкие результаты по голосованию за поправки. Это ерунда естественно, полная.
Всё в этом мире и в нашей стране, происходит из-за денег. А в Хабаровском крае всё из-за (в нашем случае) завода АмурСталь. Без финансовых интересов у нас не только губернаторов закрывают.
Итак :
1. Завод АмурСталь снабжает металлом весь Дальний Восток.
2. Завод Амурсталь достался в 2017 году трём компаньонам : Павел Бальский (50%), Николай Мистрюков (25%) и Лариса Стародубова (25%) (по совместительству жена Сергея Фургала).
3. Бальский (москвич) уже почти продал в 2019 году свою долю за 2.7 ярда. Но притормозил. Почему?
4. Потому что, выплыла тема моста на Сахалин. А это мега стройка, куча металла. А завод АмурСталь — едиственный на ДВ завод, кто может “потянуть” без лишней логистики это строительство. Это перспектива на космические деньги.
Поэтому, в ноябре 2019 года в АмурСталь нагрянули московские силовики. Совершенно случайно. Вдруг. Одновременно с обысками на АмурСтали проходит арест одного из учредителей Николая Мистрюкова (совпадение какое-то) с подозрением на давние убийства. Тех самых убийств, что сейчас пытаются пришить Фургалу.
Пока Мистрюкова в московском сизо, плющили органы, московский учредитель Бальский, вдруг выкупил его долю в Амурстали. Хотя только что собирался продавать свою. Бывает. Пока партнёр в СИЗО чалится, можно по дешевке и его долю прибрать.
Теперь у учредителя Бальского уже 75% акций Амурстали. А ещё 25% — всё ещё у Ларисы Стародубовой, жены… Фургала… Что было делать Бальскому то? Фургал не пряник — он губернатор, под ним весь край. Может надо его слить? Думаем интерес Бальского тут очевиден. Если Фургала посадить — доля завода будет сама по себе дешевле да и покупка попроще пройдёт. И вдруг, прилетают московские силовки и вяжут Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Опять совпадение.
9 июля 2020 происходит арест Фургала. 9 июля же (в тот же день) жене Фургала приходит иск, с требованием признать банкротом компанию, на которую записаны 25% доли АмурСтали. Сейчас Бальский что сделает? Совершенно случайно выкупит за копейки долю Фургала? Ну а почему бы и нет ?
Спросите кто такой Бальский? Просто президент национального союза ветеранов Дзюдо (ха-ха), среди учредителей которого есть Роттенберги. Те самые, которые строили мост в Крым, те самые которые будут строить мост на Сахалин. Прикиньте, как все замечательно складывается.
Так что расслабьтесь, господа теоретики. Только из-за бабла, в данном случае вполне себе конкретного бабла АмурСтали и перспективы стройки моста на Сахалин, сняли хорошего в целом губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала.
Если бы у его жены не было 25% акций Амурстали до сих пор бы сидел Серёга в кресле. Так что Бальский с Роттенбергами сняли Фургала из-за бабла
Только никто не подумал, что люди выйдут на улицы. Тупо не учли этот момент, пока заводик отжимали… А теперь Бальский и Роттенберги получают нагоняй за то, что упустили из виду “людей”, то есть не подготовили почву для тихого и всем понятного снятия Фургала. Ну как нагоняй ? Так себе, ласковые такие, отеческие упрёки, “ну-ну ребята вы чего, низя же так грубо работать в наши дни” . Вот и вся правда, ребятки….