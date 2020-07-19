Кошелёк врозь: ЕС рассыпается на глазах и ссорится из-за денег

Лидеры европейских стран так и не договорились об общем бюджете Евросоюза на ближайшие семь лет и фонде восстановления Старого Света после пандемии. Саммит продлён ещё на один день.

«Экономная четверка» во главе с Австрией фактически отказывается спонсировать не самые богатые государства Евросоюза, такие как, например, Италиея и Испания. Да и о Греции «евробогачи» предпочитают молчать.

И хотя канцлер Австрии Себастьян Курц дипломатично сообщил прессе, что встреча европейских стран на финансовом саммите в Брюсселе идет в правильном направлении, саммит всё же продлили.

«Переговоры проходят достаточно хорошо, продвигаются в правильном направлении, хотя, как и ожидалось, имеются сложности», — заявил Курц.

Он открыто сказал, что Вена хочет урезать суммы денег, выплачиваемых в виде грантов, а не займов. Эту идею поддерживают также Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия.

Журналистам также сообщили, что обсуждается вопрос распределения общих средств.

Всё это ожидаемо: миру предсказывали небывалый экономический кризис ещё до пандемии коронавируса, а сейчас, когда бороться приходится ещё и с болезнью, вдруг оказалось, что идея ЕС рассыпается на глазах.

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