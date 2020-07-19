“Как в 2010-м году”

Лукашенко рассказывает десантникам из 103-й Витебской воздушно-десантной бригады об угрозе свержения существующей в Белоруссии власти ссылаясь на ситуацию 2010-го года.Некоторые уже забыли, но в 2006 и в 2010 против Батьки бузили куда как сильнее, чем сейчас, если брать сугубо уличный протест.Те протесты, помимо прочего, запомнились меметичной фоткой, породившей массу фотожаб.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6032778.html