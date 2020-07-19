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“Как в 2010-м году”

21:40. 19 июля 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Лукашенко рассказывает десантникам из 103-й Витебской воздушно-десантной бригады об угрозе свержения существующей в Белоруссии власти ссылаясь на ситуацию 2010-го года.



Некоторые уже забыли, но в 2006 и в 2010 против Батьки бузили куда как сильнее, чем сейчас, если брать сугубо уличный протест.
Те протесты, помимо прочего, запомнились меметичной фоткой, породившей массу фотожаб.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6032778.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко

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