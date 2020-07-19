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Иду на таран

16:11. 19 июля 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Документальный фильм студии об истории воздушных таранов.
Премьера фильма состоялась 12 августа 2012 года на телеканале "Россия 24" в день 100-летия ВВС России.
Впервые в мире авиатаран был использован в 1914 году  русским лётчиком Нестеровым. В годы Великой Отечественной советскими пилотами было совершено более 600 таранов, даже разработана тактика «таранной войны».
Авторы фильма попытаются найти ответ на вопрос — в чём причины массового самопожертвования наших пилотов в годы ВОВ, а, главное, почему сегодня ТОЛЬКО российские пилоты готовы на этот рискованный, но обдуманный  шаг?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x3gDKjsiuLc

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