Иду на таран

Документальный фильм студии об истории воздушных таранов.

Премьера фильма состоялась 12 августа 2012 года на телеканале "Россия 24" в день 100-летия ВВС России.

Впервые в мире авиатаран был использован в 1914 году русским лётчиком Нестеровым. В годы Великой Отечественной советскими пилотами было совершено более 600 таранов, даже разработана тактика «таранной войны».

Авторы фильма попытаются найти ответ на вопрос — в чём причины массового самопожертвования наших пилотов в годы ВОВ, а, главное, почему сегодня ТОЛЬКО российские пилоты готовы на этот рискованный, но обдуманный шаг?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x3gDKjsiuLc