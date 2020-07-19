Для справки: – 26 человек владеют половиной всех богатств планеты, – заявил генсек ООН
Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.
„Неравенство – характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, – отметил генсек. – Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты”.
Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. „Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов”, – указал глава всемирной организации.
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Сказал и что?
Полегшало?
И не должно было полегшать – он это сказал, чтобы подчеркнуть сложившееся положение в мире, тенденцию, звеном чего является и он сам. Он не призвал бороться с этим – он дал понять, что с этим поделать ничего нельзя – смиритесь. Но тут он не прав, конечно.