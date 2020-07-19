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Для справки: – 26 человек владеют половиной всех богатств планеты, – заявил генсек ООН

09:03. 19 июля 2020 149 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.
Генеральный секретарь ООН Гутерриш

„Неравенство – характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, – отметил генсек. – Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты”.

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. „Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов”, – указал глава всемирной организации.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5121666.html

Метки: народ, оон, планета, статистика

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4993 4701
    KT 19 июля 2020 в 9:22

    Сказал и что?
    Полегшало?

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    • 3419 2867
      КБ АлександрKT 19 июля 2020 в 9:45

      И не должно было полегшать – он это сказал, чтобы подчеркнуть сложившееся положение в мире, тенденцию, звеном чего является и он сам. Он не призвал бороться с этим – он дал понять, что с этим поделать ничего нельзя – смиритесь. Но тут он не прав, конечно.

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