Для справки: – 26 человек владеют половиной всех богатств планеты, – заявил генсек ООН

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.



„Неравенство – характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, – отметил генсек. – Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты”.

Вместе с тем неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством, констатировал он. „Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов”, – указал глава всемирной организации.



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