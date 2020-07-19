Чем отличаются дары моря от даров леса, и почему жителям Мурманской области запрещено ловить крабов?!

А действительно, чем дары моря отличаются от даров леса, и почему последние любой может спокойно собирать в лесу для личного пользования (пока ещё), а дикого краба изначально категорически запрещено вылавливать не только на Мурманском побережье, но и в акватории Кольского залива! С чего это вдруг?! Рыбу, слава Богу, жителям Крайнего Севера можно вылавливать в небольших количествах, а краба категорически нет! Нарушители запрета жестоко караются совершенно диким штрафом! Например, житель Александровска (Мурманская область) Виктор Левичев недавно заплатил 100 тысяч рублей штрафа за то, что презрев запрет, выловил в Кольском заливе в посёлке Ретинское недалеко от заброшенного причала четырёх крабов.

За 4-х крабов штраф — 100 тысяч рублей, если ты покусился на «святое», будучи не один, а с напарником, то есть «в составе преступной группы»!

Единственный жилой дом в посёлке Ретинское, в котором вот уже 15 лет проживает мой друг Павел Чукреев. Единственный жилой дом в посёлке Ретинское, в котором вот уже 15 лет проживает мой друг Павел Чукреев.

Самое дикое в приговоре Полярного районного суда Мурманской области то, что и прокурор, и судья посчитали береговую причальную линию посёлка Ретинское — «местом нереста камчатского краба»! Под этим предлогом они применили к нарушителю запрета на вылов краба часть 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним»). Информация об этом случае была опубликована для устрашения других северян в местных СМИ: https://b-port.com/news/177350

«...Установлено, что Левичев в акватории Кольского залива Баренцева моря, в 25 метрах от причальной линии в н. п. Ретинское ЗАТО Александровск, являющейся местом нереста камчатского краба, без соответствующего разрешения осуществил незаконную добычу 4 особей камчатского краба, причинив ущерб водным биологическим ресурсам РФ на сумму 1670 рублей.

От осужденного Левичева поступила апелляционная жалоба, в которой он полагал приговор суда незаконным и необоснованным, выразил несогласие с заключением экспертизы по данному уголовному делу, а так же мнение о незаконности запрета вылова камчатского краба, в связи с чем ставил вопрос об отмене приговора и своём оправдании.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, согласился с мнением прокурора о законности вынесенного приговора и отсутствию оснований для оправдания осужденного. Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.»

Часть 3 статьи 256 УК РФ гласит: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового».

Судья Полярного районного суда Мурманской области, как студент на ЕГЭ экзамене, выбрал в отношении Виктора Левичева следующие подходящие варианты статьи закона: «деяния, совершённые организованной группой» (группа — это два или более человек), а меру наказания он выбрал такую: «или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет». Так и насчитали Левичеву 100 тысяч рублей штрафа.

Если подходить к этому случаю объективно, то местом нереста камчатского краба является вся донная поверхность Баренцева моря, включая Мурманский берег, побережье Норвегии и побережье архипелага Шпицберген.

Что касается захода камчатского краба в акваторию Кольского залива, то его следует расценивать исключительно как самозахват этим морским хищником всё новых и новых территорий!

Мурманский берег (под красной линией) на карте Мурманской области. Мурманский берег (под красной линией) на карте Мурманской области.

В наших водах данный вид краба был разведён искусственно ещё во времена СССР, и как считают многие биологи, это было большой глупостью со стороны ряда советских учёных. Захватывая регион, камчатский краб вытесняет из него ценные виды морских рыб и других обитателей Баренцева моря.

«Основной завоз краба проходил в 1961—1969 годах с Дальнего Востока, причём большую часть из них доставили авиатранспортом. В 1977—1978 годах по железной дороге было доставлено ещё 1200 крабов. Данная операция не являлась необходимой, так как первого камчатского краба выловили в Баренцевом море в 1974 году. В 1977 году были пойманы первые крабы у берегов Норвегии.

В руках у моряка зрелый экземпляр камчатского краба. Фото из Википедии. В руках у моряка зрелый экземпляр камчатского краба. Фото из Википедии.

В настоящее время популяция краба в Баренцевом море быстро растёт, к 2006 году его численность оценивалась не менее чем в 100 миллионов особей. Камчатский краб быстро распространяется к юго-западу вдоль побережья Норвегии и к северу, где уже достиг Шпицбергена. Будучи всеядным хищником, камчатский краб уничтожает местные виды ракообразных, иглокожих (морских ежей) и моллюсков, что вызывает тревогу природоохранных организаций. Коммерческий промысел краба начат Норвегией в 2002 году, Россией — в 2004 году. Квоты на добычу краба Россия и Норвегия определяют самостоятельно...» Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Камчатский_краб

Как на фоне этого обстоятельства: «камчатский краб быстро распространяется к юго-западу вдоль побережья Норвегии и к северу, где уже достиг Шпицбергена...» нужно расценивать утверждение прокурора и судьи Полярного районного суда о том, что «береговая причальная линии посёлка Ретинское есть место нереста камчатского краба»?!

Данное утверждение — несусветная глупость, порождённая людьми, облачёнными властью, которые к тому же привыкли считать простой российский народ быдлом!

Красным прямоугольником обозначена акватория, уже захваченная расплодившимся камчатским крабом. Красным прямоугольником обозначена акватория, уже захваченная расплодившимся камчатским крабом.

А ведь именно на этом основании/утверждении людей в погонах гражданин России Виктор Левичев был оштрафован на 100 тысяч рублей за вылов четырёх камчатских крабов в акватории Кольского залива вблизи причала посёлка Ретинское!

Причал в посёлке Ретинское. Причал в посёлке Ретинское.

Фото с видами на посёлок Ретинское Мурманской области, в котором остался всего один жилой дом (вот наглядный пример уничтожения чиновниками российской глубинки!), взяты из статьи Артёма Хохолева: https://www.drive2.ru/b/517247104419103753/

Приведу ещё один вопиющий пример, тоже связанный с крабом и отношением нашей власти к крабодобытчикам, но полярный по смыслу.

«Воровство — когда крадут по мелочам, а когда … миллионы — это уже бизнес, а бизнес — основа государства»

Сейчас я расскажу про этот самый крабовый бизнес, от которого наше государство за последние 15 лет недополучило налогов с продажи краба на Запад более 100 миллиардов рублей. И ничего, никого не посадили и даже не оштрафовали по такому случаю!

Год назад я опубликовал статью с говорящим названием: «Если бы не нужда в строительстве нового атомного ледокола "Лидер", то "крабовую мафию" никто бы и не тревожил!»

Вот что я опубликовал в апреле 2019 года в той статье:

«...Прямо с Первого государственного телеканала России Николай Петрович Николаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Центра Общероссийского Народного Фронта по независимому мониторингу исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза», председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам сказал следующее:

«Мы говорим о крабе! Не о всей рыбной отрасли. Краб — это отдельно взятый сегмент рынка. Вылов краба — бизнес высокомарженальный, рентабельность доходит до 100%, однако, по странному стечению обстоятельств, которые произошли много лет назад, краб является биоресурсом, за который государство получает самый-самый минимум!

Коллеги, это же даже смешно! У нас за такой колоссальный ресурс государство получает порядка 1 процента!!! (Вместо, как минимум, 13-ти процентов!).

Мы все говорим, что у нас там нефть несправедливо..., лес несправедливо... Слушайте, у нас за нефть государство получает порядка 1/3 от всего оборота, если не больше. С учётом налогов ещё больше! Здесь при обороте в 60 миллиардов рублей (в год) у нас всего за пользование крабами (т.е. природным ресурсом) плата государству составила 388 миллионов рублей! Чуть более половины процента!!! Слушайте, это вообще смешно по большому счёту!...»

ВИДЕО: «Законопроект о крабовых аукционах рекомендован к первому чтению»: https://youtu.be/jex8fhtvAJ8

Выступая 01.04.2019 перед депутатами ГД Федерального Собрания Российской Федерации на заседании Комитета по природным ресурсам, тот же Николай Николаев сказал:

«Коллеги, надо понять, что, почему-то, я не знаю, какие причины были раньше много лет назад, но сложилась та практика, которая сложилась: государство практически ничего не получает от этого бизнеса! Практически ни-че-го! И поэтому, то, что нужно менять эту ситуацию — это абсолютно однозначно. И это решение, которое приняло Правительство РФ как механизм изменения самого порядка распределения квот на краба...»

То есть, с 2004 года, когда в Баренцевом море начался коммерческий вылов камчатского краба, по 2019 год включительно, как сообщил председатель Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам Николай Николаев, государство Россия практически ничего не получало от этого бизнеса!

При этом морская инспекция, обязанность которой следить за сохранностью и выловом морских биоресурсов, все эти 15 лет с пристрастием следила за частниками, рядовыми гражданами России, чтобы они не ловили для себя краба и не ели его! А за нашими коммерсантами, которые должны были делиться своими доходами от вылова и продажи камчатского краба за границу (фирма ОАО «КРК» продавала варёно-мороженные щупальца камчатского краба канадским коммерсантам в среднем по цене 20$ за килограмм, а те далее перепродавали их на внутреннем рынке США уже по 40$ за кило), морская инспекция, получается, не считала своим долгом следить! В итоге за 15 лет прямой ущерб государству Россия составил более 100 миллиардов рублей.

Если всё так и обстояло все 15 лет, а я полагаю, что председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам Николаю Николаеву врать нет резона, то возникает вопрос: чьи интересы все эти годы обслуживала российская государственная инспекция по биоресурсам?

Ответ очевиден: она обслуживала интересы «крабовой мафии», которая умудрилась «кинуть» наше государство на более чем 100 миллиардов рублей!

Причём, как сказал Н.Николаев: «Мы говорим о только крабе! Не о всей рыбной отрасли. Краб — это отдельно взятый сегмент рынка...».

Сразу невольно вспоминается вопиющий случай: председатель Правительства России Д.А.Медведев, посещая Крым, сказал тамошним пенсионерам:

Раньше было принято в таких случаях говорить: «ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!» А мне лично при таком руководстве страной ОБИДНО ЗА НАШ НАРОД!

Я считаю, что в силу вышеизложенных вопиющих обстоятельств власть просто обязана разрешить всем жителям мурманской области вылов любых даров моря (в том числе и камчатского краба) как в акватории Кольского залива, так и на Мурманском берегу (в посёлке Териберка и других). Разумеется, не в коммерческих, а в личных целях, с ограничением по количеству добытых морепродуктов на человека.

19 июля 2020 г. Мурманск. Антон Благин