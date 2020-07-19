Без царя в голове // АгитПроп 19.07.2020
16:09. 19 июля 2020 149 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Когда враг гнездится в душе, тогда надо больше МОЛЧАТЬ, ибо тогда мы недостойны слов, которые есть дар. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.
Пустая болтовня. Будем бороться за права трудящихся с оккупантами.
Кто ж этого Сёмина врага народа постит?))