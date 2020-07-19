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Азербайджан — Армения, будет ли большая война? — репортаж с места событий

18:54. 19 июля 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: rusvesna.su

Известный военкор Семен Пегов, руководитель авторского проекта WarGonzo, накануне прибывший в зону армяно-азербайджанского конфликта, по телефону рассказал «Русской Весне» о происходящих там в настоящий момент событиях:

«Прибыл в Ереван накануне. Когда мы были в столице, то каких-то признаков большой, масштабной войны мы не заметили — город живёт своей жизнью, за исключением того, что  режим пандемии даёт о себе знать: не так много людей на улицах, все носят маски, не так много рейсов, аэропорт стоит фактически пустой. Очень много мер безопасности в этом смысле предпринимается.

Но вот каких-то митингов или агрессивных настроений в Ереване и призывов к большой войне мы не услышали.

Сейчас нам удалось проехать в город Берд, это где-то уже в 10 километрах непосредственно от зоны столкновений. Как нам сообщили местные военные, стрельба в общем-то происходит каждую ночь в том или ином объёме.

Сейчас все опасаются, будем так говорить, перехода войны в воздушную стадию, если можно так выразиться. Потому что прошла информация, что турецкие беспилотники уже появились в Баку, были привезены накануне. У них большие потери по израильским беспилотникам, здесь утверждают, что их 13 было сбито за последние пять дней.

Мы, естественно, будем прорываться на передовую, чтобы более подробно и детально освещать ситуацию», — рассказал Пегов «Русской Весне».

Обложка: Фото из открытых источников

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Источник: https://nstarikov.ru/azerbajdzhan-armenija-budet-li-bolshaja-vojna-reportazh-s-mesta-sobytij-117091

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14284 8694
    Maleos 19 июля 2020 в 19:40

    Войны не хочет никто. Кроме жыдосаксов. И, разумеется, чужими руками. У них это способ существования. Но будет или нет война на окраинах СССР, это в большой степени зависит от народа России. Чем быстрее народ включится в национально-освободительную войну, тем быстрее будут отменены незаконные решения Горбачёва и вычищена 5-я колонна во власти, и тем скорее границы СССР будут восстановлены, предатели https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/1-2020.html расстреляны, а оккупанты уберутся ВОН сами или будут вышиблены силой..

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