Армения перекрыла телевещание из России
16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке. 79 парламентариев против 17 высказались за запрет бесплатного вещания российских телеканалов на территории Армении.
Отныне смотреть их можно будет по кабельному.
Обоснование для принятия такого закона почти классическое для постсоветских лимитрофов — нацкомиссия по телевидению и радиовещанию считает, что эти каналы ни много ни мало несут угрозу национальной безопасности Армении.
Безусловно, под запретом оказались не только российские каналы, но под удар попадают в основном они — как самые популярные после местных армянских.
В стране без кабеля доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке: российские «Первый канал», «Россия», «Культура», а также американский CNN и «Мир».
На последний, впрочем, действие закона не распространяется — он считается телеканалом всего СНГ и вещает по межгосударственным соглашениям.
Разумеется, это акт зачистки информационного пространства страны от российского влияния. Или даже акт расчистки под что-то новое? Это мы увидим в ближайшее время.
Сейчас в бесплатной сетке армянского вещания находится американский CNN, а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Мир». И лишь один из них — «Мир» — действует на основании российско-армянского соглашения.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595148330
Вот и чудесненько! Теперь и армяшки показали сказочному …….. большую, нет огромную армянскую жoпy.
Смотрите приключения американца в Армении (комедия) и будьте добрее. Армяне это кавказские евреи, и косяков никаких не сделают ни себе ни людям. Буча там также из-за масочного геморроя, люди горные любят свободу – ни поскакать так пострелять. Армянское вино и коньяк вылечат от любого гриппа любого сказочного.
При чем тут масочный геморрой? Там военный конфликт с Азербайджаном и люди, между прочим, гибнут. А дальше – смотрите мой комментарий ниже.
А в США опять армяне азеров нашли или даги украинцев? всюду одна тема, дураком надо быть чтоб не заметить. Фургала сняли за что? за то же самое, плохо играл в маски шоу, не слушал режиссера, клоуны восстали теперь нужны дворники их загнать за кулисы. У людей нервы не железные не в одном хлебе дело есть ещё справедливость. Союзники у РФ будут тогда когда она союзное государство восстановит которое Москва умело развалила ради коммерческой выгоды узкого круга людей.
Тактика разделяй и властвуй в действии.
Тактика ОТДЕЛИЛИСЬ и ВЛАВСТВУЕМ.
Вот пусть этот член ОДКБ теперь САМ отобьётся от Азербайджана.
Способные лять и ВСЕМ ” Россия должна”.
Защитить,спасти,накоримить а потом её ПОСЫЛАЮТ
Поразительным образом власть РФ отталкивает от себя всех союзников.
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. Армения – член ОДКБ, но это ей ничуть не помогло в военном конфликте. Точнее, НИКТО ей не помог. Путин, как обычно, забился в дальний угол. Никто не говорит, что надо было вступать в войну с Азербайджаном, но твердо заявить свою позицию и жестко предупредить о последствиях необходимо. Тем более что на территории Армении находится российская военная база.
Теперь, думаю, другие члены ОДКБ тоже задумаются о цене этого договора…
Ты почему не помог?
Ты был где?
А ты? Ты там в Сочах близко, мог бы доехать на своей таратайке.
Ты упрекаешь Путина что не помог.
На каком основании?
Я не упрекаю.
Я утверждаю что НЕ НАДО ПОМОГАТЬ.
И я логично НЕ ПОМОГАЮ.
А ты призываешь помогать и всех упрекаешь но САМ не помогаешь почему?
Может тебе помочь им помочь?
Отправить на передовую,продать ВСЁ твоё имущество и одарить армян денешкой.
И ты побудешь ЧЕСТНЫМ
Не долго.
Потом ГЕРОЕМ погибнешь
А ты читать-то умеешь? В моем комментарии ясно написано: “Никто не говорит, что надо было вступать в войну с Азербайджаном, но твердо заявить свою позицию и жестко предупредить о последствиях необходимо. Тем более что на территории Армении находится российская военная база”. Путин и этого не сделал. Бизнес-интересы олигархов, понимаешь…
Путин не сделал так сделай ТЫ.
Кто тебе мешает?
Давай вставай с дивана и на фронт.
Телевещание перекрыла, но забыла перекрыть доставку продовольствия из России. Собственного урожая хватает на 2 месяца из 12 в году. Кроме камней ничего не растёт.