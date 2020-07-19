Армения перекрыла телевещание из России

16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке. 79 парламентариев против 17 высказались за запрет бесплатного вещания российских телеканалов на территории Армении.

Отныне смотреть их можно будет по кабельному.

Обоснование для принятия такого закона почти классическое для постсоветских лимитрофов — нацкомиссия по телевидению и радиовещанию считает, что эти каналы ни много ни мало несут угрозу национальной безопасности Армении.

Безусловно, под запретом оказались не только российские каналы, но под удар попадают в основном они — как самые популярные после местных армянских.

В стране без кабеля доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке: российские «Первый канал», «Россия», «Культура», а также американский CNN и «Мир».

На последний, впрочем, действие закона не распространяется — он считается телеканалом всего СНГ и вещает по межгосударственным соглашениям.

Разумеется, это акт зачистки информационного пространства страны от российского влияния. Или даже акт расчистки под что-то новое? Это мы увидим в ближайшее время.

Сейчас в бесплатной сетке армянского вещания находится американский CNN, а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Мир». И лишь один из них — «Мир» — действует на основании российско-армянского соглашения.

Читайте также: «Остановитесь, пока не поздно!» — Симоньян записала жёсткое обращение к властям Армении, обвинив их в русофобии