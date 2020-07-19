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Армения перекрыла телевещание из России

11:45. 19 июля 2020 230 просмотров 13 коммент. Опубликовал:
Армения перекрыла телевещание из России | Русская весна

16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке. 79 парламентариев против 17 высказались за запрет бесплатного вещания российских телеканалов на территории Армении.

Отныне смотреть их можно будет по кабельному.

Обоснование для принятия такого закона почти классическое для постсоветских лимитрофов — нацкомиссия по телевидению и радиовещанию считает, что эти каналы ни много ни мало несут угрозу национальной безопасности Армении.

Безусловно, под запретом оказались не только российские каналы, но под удар попадают в основном они — как самые популярные после местных армянских.

В стране без кабеля доступны пять иностранных телеканалов, четыре из которых на русском языке: российские «Первый канал», «Россия», «Культура», а также американский CNN и «Мир».

На последний, впрочем, действие закона не распространяется — он считается телеканалом всего СНГ и вещает по межгосударственным соглашениям.

Разумеется, это акт зачистки информационного пространства страны от российского влияния. Или даже акт расчистки под что-то новое? Это мы увидим в ближайшее время.

Сейчас в бесплатной сетке армянского вещания находится американский CNN, а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Мир». И лишь один из них — «Мир» — действует на основании российско-армянского соглашения.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595148330

Метки: Новости

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12327 7489
    XAPAOH 19 июля 2020 в 12:22

    Вот и чудесненько! Теперь и армяшки показали сказочному …….. большую, нет огромную армянскую жoпy.

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  • 3075 2317
    Игорь 19 июля 2020 в 12:51

    Смотрите приключения американца в Армении (комедия) и будьте добрее. Армяне это кавказские евреи, и косяков никаких не сделают ни себе ни людям. Буча там также из-за масочного геморроя, люди горные любят свободу – ни поскакать так пострелять. Армянское вино и коньяк вылечат от любого гриппа любого сказочного.

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    • 5028 4084
      АнтонИгорь 19 июля 2020 в 13:12

      При чем тут масочный геморрой? Там военный конфликт с Азербайджаном и люди, между прочим, гибнут. А дальше – смотрите мой комментарий ниже.

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      • 3075 2317
        ИгорьАнтон 19 июля 2020 в 14:02

        А в США опять армяне азеров нашли или даги украинцев? всюду одна тема, дураком надо быть чтоб не заметить. Фургала сняли за что? за то же самое, плохо играл в маски шоу, не слушал режиссера, клоуны восстали теперь нужны дворники их загнать за кулисы. У людей нервы не железные не в одном хлебе дело есть ещё справедливость. Союзники у РФ будут тогда когда она союзное государство восстановит которое Москва умело развалила ради коммерческой выгоды узкого круга людей.

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  • 15180 11536
    Sergeev 19 июля 2020 в 12:59

    Тактика разделяй и властвуй в действии.

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    2
    • 20883 2077
      РусофилSergeev 19 июля 2020 в 14:42

      Тактика ОТДЕЛИЛИСЬ и ВЛАВСТВУЕМ.
      Вот пусть этот член ОДКБ теперь САМ отобьётся от Азербайджана.
      Способные лять и ВСЕМ ” Россия должна”.
      Защитить,спасти,накоримить а потом её ПОСЫЛАЮТ

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      3
  • 5028 4084
    Антон 19 июля 2020 в 13:07

    Поразительным образом власть РФ отталкивает от себя всех союзников.

    ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. Армения – член ОДКБ, но это ей ничуть не помогло в военном конфликте. Точнее, НИКТО ей не помог. Путин, как обычно, забился в дальний угол. Никто не говорит, что надо было вступать в войну с Азербайджаном, но твердо заявить свою позицию и жестко предупредить о последствиях необходимо. Тем более что на территории Армении находится российская военная база.

    Теперь, думаю, другие члены ОДКБ тоже задумаются о цене этого договора…

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    -2
    • 20883 2077
      РусофилАнтон 19 июля 2020 в 14:43

      Ты почему не помог?
      Ты был где?

      Ответить
      1
      • 5028 4084
        АнтонРусофил 19 июля 2020 в 14:52

        А ты? Ты там в Сочах близко, мог бы доехать на своей таратайке.

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        • 20883 2077
          РусофилАнтон 19 июля 2020 в 14:57

          Ты упрекаешь Путина что не помог.
          На каком основании?
          Я не упрекаю.
          Я утверждаю что НЕ НАДО ПОМОГАТЬ.
          И я логично НЕ ПОМОГАЮ.
          А ты призываешь помогать и всех упрекаешь но САМ не помогаешь почему?
          Может тебе помочь им помочь?
          Отправить на передовую,продать ВСЁ твоё имущество и одарить армян денешкой.
          И ты побудешь ЧЕСТНЫМ
          Не долго.
          Потом ГЕРОЕМ погибнешь

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          2
          • 5028 4084
            АнтонРусофил 19 июля 2020 в 15:04

            А ты читать-то умеешь? В моем комментарии ясно написано: “Никто не говорит, что надо было вступать в войну с Азербайджаном, но твердо заявить свою позицию и жестко предупредить о последствиях необходимо. Тем более что на территории Армении находится российская военная база”. Путин и этого не сделал. Бизнес-интересы олигархов, понимаешь…

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          • 20883 2077
            РусофилАнтон 19 июля 2020 в 15:34

            Путин не сделал так сделай ТЫ.
            Кто тебе мешает?
            Давай вставай с дивана и на фронт.

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            1
  • 9683 3696
    nikolay 19 июля 2020 в 15:16

    Телевещание перекрыла, но забыла перекрыть доставку продовольствия из России. Собственного урожая хватает на 2 месяца из 12 в году. Кроме камней ничего не растёт.

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    1

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