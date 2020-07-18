УДК 537

Три коварные ошибки теории электричества

В теории электричества закрались три коварные ошибки, превратившие электричество в загадку, которую лучшие умы человечества до сих пор не могут разгадать.

Первая ошибка до того коварна, что лучшие умы человечества констатируют: «этого не может быть».

Между тем, может. Токи бегут не внутри проводников, а вокруг них.

Вторая ошибка вытекает из первой, ибо внутри проводников формируются не токи, а свободные электроны, образующие сопротивление для токов проводимости.

Третья ошибка – это тот факт, что токи проводимости осуществляются не только электронами, но и позитронами.

Все три ошибки открываются при правильном прочтении знаменитого опыта Фарадея, где он, посредством катушки индуктивности и движущегося в ней магнита, получил индукционный ток.

Правильное прочтение опыта Фарадея предполагает:

1. Фарадей получил переменный ток, осуществляемый противоположными зарядами.

2. Так как внутри проводников, кроме подвижных электронов и неподвижных ионов, других зарядов нет, то, стало быть, электронные и позитронные токи, как токи проводимости, могут распространяться только вокруг проводников.

3. Когда проводник охлаждают до критически низкой температуры, свободные электроны занимают свои места в атомах, то есть свободные электроны исчезают, формируя сверхпроводимость тока проводимости.

4. Когда на p-n переход подаётся прямой ток, означающий, что на переход подается позитронный ток, распространяющийся вокруг p–n перехода от плюса к минусу, то позитронный поток притягивает к себе свободные электроны запирающего слоя и перемещает их в n область, где они заполняют дырки. В результате чего запирающий слой исчезает, и позитроны свободно движутся через p–n переход.

Современная теория электричества, кроме трёх названных ошибок, имеет ещё множество других ошибок.

Так, заряды, которые мы называем электрическими, на самом деле являются электромагнитными, потому, что эти заряды генерируют одновременно электрические и магнитные поля, которые перпендикулярны друг к другу, и которые без труда объясняют магнетизм токов.

В современной теории электричества сложилось мнение, что кулоновские силы действуют только между зарядами. На самом же деле, между разноимёнными зарядами в металлических проводниках существует проводник с нулевым зарядом. И именно этот проводник с нулевым зарядом является центральным элементом электричества, без которого никакой ток никуда не побежит потому, что разность электрических потенциалов между нулевым зарядом проводника и отрицательным (или положительным) зарядом источника тока формирует в цепи силу движения зарядов, формирует ЭДС и никаких сторонних сил для этого не требуется.

Таковы основные положения теории токов, которыми мы пользуемся, и которые генерируются тепловыми, гидравлическими и атомными электростанциями.

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Подробности можно посмотреть: Новая концепция электричества. http://tverd4.narod.ru/88.html

Литература

1. Фарадей М. Избранные работы по электричеству. — М.-Л.: ГОНТИ

2. Федюкин В.К. Не сверхпроводимость электрического тока, а сверхнамагничиваемость материалов. http://window.edu.ru/resource/138/53138/files/Fedukin2.pdf