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Сводки от ополчения Новороссии 18 июля 2020

11:18. 18 июля 2020 203 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

«Донбасс вернётся в Россию, пережив ещё одну горячую фазу войны» (ВИДЕО)

«Донбасс вернётся в Россию, пережив ещё одну горячую фазу войны» (ВИДЕО) | Русская весна

Бывший глава правительства ДНР Александр Бородай предрёк скорое признание республик Донбасса Российской Федерацией. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 1».

Ранее Бородай заявил, что процесс, который был запущен весной прошлого года, «облегчил» и «позволил гражданам республик Донбасса получать российские паспорта».

«С каждым днём всё больше и больше становится граждан республик Донбасса, которые являются гражданами Российской Федерации. Это огромное дело, за которое мы очень благодарны нашему президенту (президенту Российской Федерации)», — сказал он, выступая на VI съезде Всероссийской политической партии «Родина», состоявшемся 4 июля в Санкт-Петербурге.

При этом бывший глава правительства выразил уверенность в том, что «в относительно скором сроке республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковым и де-юре».

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов заметил в беседе с Бородаем, что «Украина вышла из Минских соглашений» и спросил, «приближает ли это его прогноз».

«Да, конечно!» — отметил собеседник и добавил, что «в принципе, она вышла уже давно достаточно и де-факто, и де-юре», причём уже окончательно.

«Прогноз, честно говоря, реализуется. Я этому совершенно не рад. Потому что этот прогноз обозначает, скорее всего, войну, горячую фазу боевых действий. И, собственно говоря, не то, что сейчас на Донбассе — вялотекущие боевые действия, а уже боевые действия всерьёз. Ну так или иначе у всей это истории должен быть какой-то конец», — сказал Бородай.

Ведущая Ольга Скабеева согласилась с тем, что «план действительно неплохой», а Бородай уточнил, что это «не план, это просто обычная логика, логика развития исторических событий».

«Просто у России не остаётся другого выбора, кроме как или сначала признать республики Донбасса, а потом интегрировать, или сразу интегрировать их в Российскую Федерацию. Ну или иначе, конечно, есть вариант полной капитуляции. Но я уверен в том, что ни российские элиты, ни тем более наш президент такого варианта не допустят», — поделился мнением Бородай.

На вопрос Попова, «как он видит себе этот механизм, который пока кажется, честно говоря, призрачным», потому что «и Россия, и Германия, и Франция остаются привержены Минским соглашениям», Бородай ответил, что «официальные заявления действительно пока следуют ровно такие».

«Но официальные заявления делают чиновники, у которых есть предусмотренная, предопределённая, прописанная логика поведения их», — сказал экс-председатель парламент ДНР.

Однако Попов поправил, что «президенты — не чиновники у нас».

«Но история развивается вне независимости от логики политиков и государственных деятелей. И если проблема не решена, то количество вариантов, которыми её можно решить, суживается. Сейчас остался только по сути дела один сколько-нибудь приемлемый вариант — и с этим будет вынуждена согласиться и часть российской элиты, которая не желает интеграции Донбасса в Россию (такая есть, конечно, это не вся наша элита, слава Богу, но часть есть такая) и, собственно говоря, с этим будут вынуждены согласиться и западные страны тоже. Кстати, которые сейчас, несмотря на полный саботаж Украиной Минских соглашений, никаких санкции по отношению к Украине, заметим, не применяют», — подытожил он.

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Будущее ЛНР (ВИДЕО)

Будущее ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

Благодаря первому заместителю Министра культуры, молодежи и спорта ЛНР Александру Николаевичу Корниенко, а также творческим людям из Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского, вышел небольшой фильм о патриотическом воспитании в Луганской Народной Республике.

Об этом «Русской Весне» рассказали в общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса».

В кадре — традиционные военно-патриотические «Георгиевские сборы», которые регулярно проводит общественная организация ЛНР «Патриотическая ассоциация Донбасса» при поддержке министерства внутренних дел ЛНР.

Первая смена сборов в 2020 году прошла в лагере у Лутугинского водохранилища. Из-за коронавирусного карантина численность участников сборов пришлось ограничить — общее число ненамного превысило 100 человек.

В сборах принимали участие воспитанники военно-патриотических клубов республики, Алчевского казачьего кадетского корпуса имени атамана Платова, а также дети, находящиеся на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Однако никакой разницы между ними заметно не было, потому что всех объединяли общие цели, идеи и занятия.

В проведении сборов ребятам помогали сотрудники внутренних дел — инструкторы по рукопашному бою из спецподразделения «Беркут» и альпинисты из физкультурно-спортивного общества «Динамо», полицейские-кинологи со своими собаками и сотрудники следственных органов, эксперты-криминалисты и просто полицейские и казаки с опытом участия в боевых действиях.

Фильм вышел, а на подходе уже новая смена «Георгиевских сборов»!

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Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево



Запись переговоров эстонского наемника Миколы Илина найденная на его телефоне после того, как он подорвался на мине в районе Зайцево.



Эстония официально признала гибель своего гражданина на Донбассе, не вдаваясь в подробности того, что он там делал.



PS. Есть информация, что один из укровских 300х также того и общее число убитых при похождениях в районе Зайцево возросло до 3-х.
Труп Илина уже передали ВСУ. Лейтенанта Красногрудя сегодня похоронили.





Еще несколько трупов в копилку Зеленского. До Порошенко еще далековато, но впереди еще много времени.

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Метки: компиляция

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