Спецназ наркокартеля Халиско

Мексиканский наркокартель Халиско (CJNG – Картель Нового Поколения Халиско) продемонстрировал свой спецназ в качестве послания для правительства Мексики и губернатора штата.Основное послание – не трогать бизнес картеля и не преследовать главу наркокартеля по кличке "Эль-Менчо", иначе для правительства наступят последствия.Само собой, если подобные демарши остаются без последствий, то это лишний раз указывает на импотентность правительства Мексики в вопросах уничтожения картелей, которые смеют угрожать государству.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6028568.html