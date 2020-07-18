Сергей Писарев: Ельцин Центр – филиал ЦРУ?

03.07.2020

Уже много сказано и показано о том, как в Ельцин Центре («ЕЦ») г.Екатеринбурга шельмуется российская история, в том числе при помощи «занимательной мультипликации» для детей. И о «высокоинтеллектуальных» сборищах с участием ненавистников России, Православия, русского народа. Эти мероприятия поставлены на «стальные рельсы» и этот «поезд в огне» с бюджетной смазкой остановить или свернуть пока не удается.



Поэтому хотелось бы предложить вашему вниманию еще один способ разрушения сознания подрастающего поколения, который применяется в этом заведении: так называемое «современное искусство», которое дети Свердловской области в обязательном порядке, несколько раз в год, вынуждены лицезреть и впитывать в свои чистые души.



Неправда ли «высокохудожественно и очень современно» в целом? А главное – невероятно полезно для развития детского художественного вкуса!



Стоит ли после этого удивляться, что наряду с отсутствием духовного, патриотического воспитания в школах, зараженном интернете и ТВ, после посещения «ЕЦ» школьники и студенты Екатеринбурга ломают заборы, где строятся храмы, и прыгают на месте, повизгивая: «Кто не скачет, тот за храм! Кто не скачет, тот за храм!».



Не секрет, что на подрывную деятельность, направленную на разного рода идеологические диверсии и против СССР, и против современной России наши «западные партнеры» направляют миллиарды долларов. И вроде бы как подобного рода действия осуждаются руководством страны и даже предпринимаются контрмеры. Почему же тогда разрушительная идеологическая работа «ЕЦ» не только не пресекается, но даже частично финансируется самим государством? На «Эхо Москвы», ко всеобщему удивлению, Никита Соколов, заместитель исполнительного директора Президентского фонда Б.Н.Ельцина по научной работе, прямо заявил, что они занимаются не просто воспитанием, а именно «образовательными программами».



Поневоле напрашивается вопрос и к министру образования С.Кравцову и к председателю комитета Госдумы по образованию и науке В.Никонову: «Если Ельцин Центр помогает ЦРУ США в его подрывной деятельности против молодежи РФ, почему его работу оплачивают граждане России, российский бюджет?». А после принятия новой Конституции логично возникает вопрос и к Президенту РФ В.Путину, как гаранту Конституции: «А насколько так называемая образовательно-просветительская деятельность Ельцин Центра соответствует новой редакции Конституции? Ведь все мы голосовали за эти изменения, в том числе и для того, чтобы духовно-нравственная атмосфера в обществе начала изменяться от «образованного потребителя» в сторону «образованного патриота». Президент в качестве идеологии современной России совершенно верно объявил «просвещенный патриотизм». Образовательные программы «ЕЦ», очевидно, стоят на его пути.

Источник: http://katyusha.org/