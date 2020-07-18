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Особист которого я грохнул. Военные истории Второй Мировой Войны.

18:13. 18 июля 2020 204 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8C6Co0j7ROU

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10511 8431
    Айва 18 июля 2020 в 20:04

    А. Галич Поэма о Сталине
    Василий Куролесов
    Глава 4
    Ночной разговор в вагоне – ресторане

    Вечер, поезд, огоньки,
    Дальняя дорога…
    Дай-ка, братец, мне трески
    И водочки немного.
    Бассан-бассан-бассана,
    Бассаната-бассаната…
    Что с вином, что без вина -
    Мне на сердце косовато.
    Я седой не по годам,
    И с ногою высохшей.
    Ты слыхал про Магадан?
    Не слыхал?! Так выслушай.
    А случилось дело так :
    Как-то ночью странною
    Заявился к нам в барак
    “Кум” со всей охраною.
    Я подумал, что конец,
    Распрощался матерно…
    Малосольный огурец
    Кум жевал внимательно.
    Скажет слово и поест,
    Морда вся в апатии,
    “Был, – сказал он, -Главный съезд
    Славной нашей партии.
    Про Китай и про Лаос
    Говорились прения,
    Но особо встал вопрос
    Про Отца и Гения”.
    Кум докушал огурец
    И закончил с мукою :
    “Оказался наш Отец
    Не отцом, а сукою…”
    Полный, братцы, ататуй!
    Панихида с танцами!
    И приказано статуй
    За ночь снять со станции.
    …Так представь – метет метель,
    Темень, стужа адская,
    А на нем одна шинель
    Грубая, солдатская,
    И стоит он напролом,
    И летит, как конница,
    Я сапог его кайлом,
    А сапог не колется.
    Помню, глуп я был и мал,
    Слышал от родителя,
    Как родитель мой ломал
    Храм Христа Спасителя.
    Бассан-бассан-бассана,
    Черт гуляет с опером.
    Храм – и мне бы – ни хрена,
    Опиум, как опиум,
    А это ж Гений всех времен,
    Лучший друг на веки!
    Все стоим ревмя ревем,
    И вохровцы, и зэки.
    Но тут шарахнули запал,
    Применили санкции,-
    Я упал, и он упал,
    Завалил полстанции…
    Ну, скостили нам срока,
    Приписали в органы,
    Я живой еще пока,
    Но, как видишь, дерганный…
    Бассан-бассан-бассана,
    Бассаната-бассаната!
    лезут в поезд из окна
    Бесенята, бесенята…
    Отвяжитесь, мертвяки!
    К черту, ради Бога…
    Вечер, поезд, огоньки,
    Дальняя дорога…

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    0
  • 16355 11613
    Владимир 18 июля 2020 в 21:06

    Галич(Гинзбург) сам являлся той еще сукою.
    Во время работы на радио «Свобода» конфликтовал с радиоведущей В. Мондич (Семёнова, Виктория Григорьевна (в браке Мондич) — первая ведущая радио «Свобода», супруга шпиона М. Мондича), которая обвиняла его в непрофессионализме, а Галич её — в антисемитизме.

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