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Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

19:23. 18 июля 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Новые ракеты КНДР способны преодолеть радары ПВО США

В новом докладе разведслужбы Конгресса США особое внимание уделяется трем недавно разработанным в Северной Корее ракетам, которые, как утверждается, предназначены для преодоления сети противовоздушной обороны США и нанесения тактических ударов.
Как передает агентство "Спутник", доклад Конгресса по поводу ядерных и баллистических ракетных систем Северной Кореи говорит, что последние ракетные испытания могут быть нечто больше, чем политический инструмент, и направлены на повышение эффективности баллистического потенциала КНДР.

"Достижения недавней программы испытаний баллистических ракет Северной Кореи направлены на развитие возможностей поражения или дискредитации ракетных систем в регионе, включая системы Patriot, Aеgis и THAAD. Кроме того, прогресс Северной Кореи в разработке баллистических ракет на подводных лодках указывает на акт противодействия ракетам THAAD".

Недавно опубликованный в Японии ежегодный отчет по обороне содержит аналогичное предупреждение о ракетных возможностях Северной Кореи, отмечая, что Пхеньян, возможно, разрабатывает баллистическую ракету меньшей дальности, которая могла бы обойти систему ПРО Японии и нанести ядерный удар по японской территории. В этом докладе Токио называет Пхеньян "серьезной угрозой безопасности Японии".

https://parstoday.com/ru/news/world-i115940 – цинк

Сначала несколько месяцев хоронил Ким Чен Ына всем интернетом. Потом выяснили, что Ким не только живой, но еще и то ли делает, то ли собирается делать ракеты, способные пробивать американскую систему ПРО.
Разумеется, у этих страшилок про ужасы северокорейских ракет есть и политическая подоплека.

1. Поддерживается жупел северо-корейской угрозы, хотя КНДР (в отличие от США), с 1953-го года ни на кого не нападала и является одной из самых миролюбивых стран на планете.
2. Демонстрируется провальность курса Трампа в отношении переговоров с КНДР, которая вместо денуклеаризации расширяет свои ударные возможности и повышает свою способность борьбы с американскими системами ПРО.
3. Муссирование темы угрозы со стороны КНДР в отношении Японии и Южной Кореи позволяет затыкать рты тем силам, которые пытаются рассуждать на тему необходимости прекращения оккупации Японии и Южной Кореи американскими войсками в связи с переговорами Трампа и Ким Чен Ына, где как раз обсуждалась тема вывода войск в обмен на денеуклеаризацию КНДР. Непоследнюю роль в срыве тех переговоров сыграли ЦРУ (организовавшее нападение на северо-корейское посольство в Испании) и Болтон (своими заявлениями сорвавший саммит в Ханое). Таким образом, подобные обвинения в адрес КНДР должны закрывать возможности возвращения к этой опасной (с точки зрения глобалистов и неоконов) теме, так как уход американских войск из Японии и Южной Кореи с их точки зрения будет являеться подарком для Китая и России.

Так что впереди нас ждет еще немало подобных пугалок в перемешку с рассказами о том, что Ким Чен Ын снова умер или кого-то расстрелял из миномета.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6029993.html

Метки: thaad, кндр, МБР, пво, северная корея, США, ядерное оружие, Япония

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