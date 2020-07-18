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Митинг в Хабаровске 18.07.2020

10:58. 18 июля 2020 97 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


В Хабаровске продолжают митинговать (уже более недели), требуя вернуть им губернатора Фургала, который обвиняется в создании ОПГ и убийствах конкурентов.
Заявления Фургала о том, что он не одобряет подобные протесты были проигнорированы. Среди требований – рассматривать дело Фургала в Хабаровске и делать это максимально открыто, судить его судом присяжных.























Повторюсь, вряд ли все это является для властей ожидаемыми последствиями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6028441.html

Метки: Дальний Восток, Митинги, протесты, фургал, Хабаровск

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4957 4665
    KT 18 июля 2020 в 13:33

    Надо завязывать с митингами.
    Можно ходить до скончания века.Им плевать.
    Нужно объявлять всеобщую,беЗсрочную забастовку.

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    • 8897 2971
      krikunolegKT 18 июля 2020 в 14:21

      Какая вам забастовка, болезные…
      Тут на карантин сели и чуть не сдохли…;))

      Вы поинтересуйтесь на какие деньги эти шествия организованы. Не на бюджетные ли области?!

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      1
  • 8897 2971
    krikunoleg 18 июля 2020 в 14:21

    “требуя вернуть им губернатора Фургала” – требуя вернуть криминального авторитета?

    Это кто там захотел что бы криминал правил? Святые 90-е…;))
    А винить потом кого будут? Себя или ЕР с Путиным?

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    1
    • 3069 2315
      Игорьkrikunoleg 18 июля 2020 в 14:53

      Политики все наши просто черти электораты тоже хороши. Начистоту мы все достойны смерти во плату за спасение души. Культура сатанинская обедня союз племен оптический обман. Ты говоришь твоя вторая.. ведьма. Так ты и сам языческий шаман.

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