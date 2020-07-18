Митинг в Хабаровске 18.07.2020
10:58. 18 июля 2020 97 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске продолжают митинговать (уже более недели), требуя вернуть им губернатора Фургала, который обвиняется в создании ОПГ и убийствах конкурентов.
Заявления Фургала о том, что он не одобряет подобные протесты были проигнорированы. Среди требований – рассматривать дело Фургала в Хабаровске и делать это максимально открыто, судить его судом присяжных.
Повторюсь, вряд ли все это является для властей ожидаемыми последствиями.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6028441.html
Надо завязывать с митингами.
Можно ходить до скончания века.Им плевать.
Нужно объявлять всеобщую,беЗсрочную забастовку.
Какая вам забастовка, болезные…
Тут на карантин сели и чуть не сдохли…;))
Вы поинтересуйтесь на какие деньги эти шествия организованы. Не на бюджетные ли области?!
“требуя вернуть им губернатора Фургала” – требуя вернуть криминального авторитета?
Это кто там захотел что бы криминал правил? Святые 90-е…;))
А винить потом кого будут? Себя или ЕР с Путиным?
Политики все наши просто черти электораты тоже хороши. Начистоту мы все достойны смерти во плату за спасение души. Культура сатанинская обедня союз племен оптический обман. Ты говоришь твоя вторая.. ведьма. Так ты и сам языческий шаман.