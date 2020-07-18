Китай готов к запуску первой миссии на Марс (ФОТО)

В Китае доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань ракету-носитель Чанчжэн-5 Y4 («Великий поход»), которая предназначена для запуска первого китайского зонда на Марс.

Ракета уже установлена в вертикальном положении, её запуск планируется в конце июля или в начале августа, отметило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Предстоящий пуск станет для крупнейшей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5 первым практическим после трех экспериментальных запусков.

Первая китайская миссия на Марс Тяньвэнь-1 нацелена на выполнение задач по орбитальному полету, посадке на поверхность планеты и передвижению по ней, а также на получение научных данных по исследованию Марса.

Напомним, американское космическое агентство NASA сообщало, что утром 30 июля состоится запуск ракеты-носителя Atlas V, который доставит на поверхность Марса марсоход Perseverance.

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фото: Синьхуа



