Главная » Наука, Невероятное в мире, Творчество

Китай готов к запуску первой миссии на Марс (ФОТО)

09:05. 18 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Китай готов к запуску первой миссии на Марс (ФОТО) | Русская весна

В Китае доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан в островной провинции Хайнань ракету-носитель Чанчжэн-5 Y4 («Великий поход»), которая предназначена для запуска первого китайского зонда на Марс.

Ракета уже установлена в вертикальном положении, её запуск планируется в конце июля или в начале августа, отметило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Предстоящий пуск станет для крупнейшей китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5 первым практическим после трех экспериментальных запусков.

Первая китайская миссия на Марс Тяньвэнь-1 нацелена на выполнение задач по орбитальному полету, посадке на поверхность планеты и передвижению по ней, а также на получение научных данных по исследованию Марса.

Напомним, американское космическое агентство NASA сообщало, что утром 30 июля состоится запуск ракеты-носителя Atlas V, который доставит на поверхность Марса марсоход Perseverance.

Читайте также: «Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место (ВИДЕО)

фото: Синьхуа


Источник: https://rusvesna.su/news/1595051995

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Рогозин рассказал, когда мы полетим на Луну (ФОТО, АУДИО)
...конкретный аппарат. Если раньше запускали на орбиту спутник, ...не только Россию и Китай, выдавливают и европейских ...Первая миссия в 2016 году была успешно осуществлена. И сейчас на орбите Марса... если космический турист готов заплатить достойные деньги за...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
... года должен быть готов к концу 2014 ...13. Проект по исследованию Марса «ЭкзоМарс» Из-за...ГЭС к границе с Китаем. Первая очередь — 150 ... в этот период запуска первого энергоблока на Уренгойской ...продолжается. 442. «Великая миссия жилья Венесуэлы», Венесуэла ...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...образование каналов на Марсе 16 Первые черви 17 Конец... в своем развитии. Мисс Келлер вспоминает, как... обнаружил, что сновидения запускаются той частью мозга, ..., любой суд всегда готов принять во внимание показания... о разумности дельфинов, китов и обезьян, я ...
Россия теряет статус космической державы? Так ли это?
...высадку на поверхность Марса в 2017 году... На каждую лунную миссию планируется по 4 ...что к старту не готов Многофункциональный лабораторный модуль (... 1970-е годы, первый запуск состоялся в 1973 году...есть стратегические партнёры: Индия, Китай, Бразилия. - Но я...
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
... площадка для запуска личной политической ... Россия и Китай открыто поддержали... неполноценности на первый взгляд представляется ...русской космической станции миссия к астероиду ...американской экспедиции на Марс, астронавт НАСА...в которых они готовят своих боевиков,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
... главы республики, готовили крупные теракты. ...картины, молот Марса колотит гулко ... и строительство Китаем искусственных островов...запуска. Мягко говоря, удивление вызвало сразу два факта. Первое... ограничивается наблюдательными миссиями и предпочитает ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)