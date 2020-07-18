Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Это работает! // Злоба Дня

15:57. 18 июля 2020 98 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yh1arIb-ur4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коронавирус. Заметки на злобу дня - 2
Коронавирус. Заметки на злобу дня - 2Об эпидситуации на ....Всё это ясно санитарным службам РФ. И они работают, пока.... Один из ключевых элементов этой работы – скрининг групп риска на... отвлекаться.В остальном наборы работают нормально, а заменить отрицательный...
Коронавирус. Заметки на злобу дня - 4
Коронавирус. Заметки на злобу дня - 4.Об эпидситуации на 12-... пока удалось найти только одну работу на эту тему (doi: 10.1002... остаётся ещё вариант - с этим вирусом работали в специальном институте в Ухане...
Коронавирус. Заметки на злобу дня.
.... Заметки на злобу дня.Об эпидситуации на...если предположить абсолютно надёжную работу ОТ-ПЦР и полную... инфицирование встречается часто, тогда это, действительно, плохой знак,...в результате естественного заболевания. Эта плохая возможность мне кажется...
Три дня Волшебства 2. Если мы все станем другими…
...? В первые минуты третьего семинарского дня своим звучанием меня тронула непередаваемая... же непередаваемое выражение «лица». Ни злобы, ни агрессии, ни «зверства» — звериной... понимают, что в стороне от этой работы стоять нельзя. --- Симонова Надежда, 02...
Уж мы докажем этим русским
... удобном случае вымещал на них злобу..."* * *Мы, нижеподписавшиеся, бойцы, политработники, ... снаряжение. В случае надобности к этой работе можно привлекать военнопленных. (Основание: ... увидел раненого красноармейца, 3 дня лежавшего без медицинской помощи и...
Чернобыль для тупых. Ответ хейтерам // Злоба дня
... прежде чем излить очередную порцию злобы и желчи — отвечу на...Чернобылю” не был разбором, это был обзор. Его главная цель...а в демонстрации того, как работает пропаганда. С картинками, подробно...богу, но это только ваши проблемы.Как работает пропаганда в ...

8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9671 3692
    nikolay 18 июля 2020 в 16:18

    Господин Сёмин! На Украине нет никаких бандеровцев, а есть жидобандеровцы, находящиеся на иждивении сионистов. Точно также на иждивении сионистов находятся левые в вашем лице. Иначе бы вы получили доступ в эфир. Тем, кто не служит врагам России доступ в СМИ закрыт в отличие от вас с Зюгановым.

    Ответить
       
  • 4957 4665
    KT 18 июля 2020 в 16:28

    Почти полностью согласен с Константином.
    Только добавлю,что весь олигархат-еврейский,потому и еврейский народ вместе с ними(олигархами)каждый раз попадает под раздачу.И в это раз исключения тоже не случиться,скорее наоборот.Они объединили мир себе на погибель и холокост на сей раз будет всемирным.

    Ответить
       
    • 20828 2074
      РусофилKT 18 июля 2020 в 16:33

      Фальшивый ЛОХОкост был нужен для создания Израиля.
      Всемирный ЛОХОкост это КОВИТ ))
      Молодцы жидики.
      Не скачут не ходят парадами дедов на палку не одевают.
      Тихо работают.
      ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

      Ответить
         
      • 4957 4665
        KTРусофил 18 июля 2020 в 16:37

        Или они всех захомутают или мы их всех выведем.

        Ответить
           
        • 20828 2074
          РусофилKT 18 июля 2020 в 16:42

          Выводи ))
          А я лучше “захомутаюсь ” ))
          Я уже неплохо в Сочи “захомутался” пусть ПЛАТЯТ и согласен захомутаться ещё сильнее ))

          Ответить
             
      • 4957 4665
        KTРусофил 18 июля 2020 в 16:38

        А результат он есть всегда.Просто иногда отрицательный.))

        Ответить
           
        • 20828 2074
          РусофилKT 18 июля 2020 в 16:44

          Пьёшь баварское ездишь надеюсь на мерседесе живёшь в Варшаве.
          Или мечтаешь о МОЧЕ из майонезных баночек под названием “Жигулёвское” кирзачах с фуфайкой и кепариком и Запорожце в Кобыляках?

          Ответить
             
          • 4957 4665
            KTРусофил 18 июля 2020 в 17:15

            Не поверишь.Пиво не пью.(потому как мне нравиться только Hanöversch bier.Рекомендую)))
            Личного автомобиля не имею.(он мне,в принципе не нужен)))
            Почему бы и нет, в кирзачах и фуфаечке,да возле озерца(пусть даже под Кобыляками)рыбку не поудить))).

            Ответить
               

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)