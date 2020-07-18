Это работает! // Злоба Дня
15:57. 18 июля 2020 98 просмотров 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если у человека есть основание для жизни, он вынесет почти любые её условия.
Господин Сёмин! На Украине нет никаких бандеровцев, а есть жидобандеровцы, находящиеся на иждивении сионистов. Точно также на иждивении сионистов находятся левые в вашем лице. Иначе бы вы получили доступ в эфир. Тем, кто не служит врагам России доступ в СМИ закрыт в отличие от вас с Зюгановым.
Почти полностью согласен с Константином.
Только добавлю,что весь олигархат-еврейский,потому и еврейский народ вместе с ними(олигархами)каждый раз попадает под раздачу.И в это раз исключения тоже не случиться,скорее наоборот.Они объединили мир себе на погибель и холокост на сей раз будет всемирным.
Фальшивый ЛОХОкост был нужен для создания Израиля.
Всемирный ЛОХОкост это КОВИТ ))
Молодцы жидики.
Не скачут не ходят парадами дедов на палку не одевают.
Тихо работают.
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Или они всех захомутают или мы их всех выведем.
Выводи ))
А я лучше “захомутаюсь ” ))
Я уже неплохо в Сочи “захомутался” пусть ПЛАТЯТ и согласен захомутаться ещё сильнее ))
А результат он есть всегда.Просто иногда отрицательный.))
Пьёшь баварское ездишь надеюсь на мерседесе живёшь в Варшаве.
Или мечтаешь о МОЧЕ из майонезных баночек под названием “Жигулёвское” кирзачах с фуфайкой и кепариком и Запорожце в Кобыляках?
Не поверишь.Пиво не пью.(потому как мне нравиться только Hanöversch bier.Рекомендую)))
Личного автомобиля не имею.(он мне,в принципе не нужен)))
Почему бы и нет, в кирзачах и фуфаечке,да возле озерца(пусть даже под Кобыляками)рыбку не поудить))).