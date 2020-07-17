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В борьбе за авторское право украл 762 млн. рублей

18:47. 17 июля 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Бывший главный копираст, который так любил замки в Шотландии, признался в махинациях на сумму в 762 млн. рублей.

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов полностью признал вину в мошенничестве на более чем 762 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Вину признаю, раскаиваюсь", – ответил Федотов на вопрос судьи. Он добавил, что просит рассмотреть дело в особом порядке, хотя и не сможет после оспорить приговор по фактическим обстоятельствам дела.
Фигурантами дела являются его мать Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева. Федотов находится под арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Все они ранее полностью признали вину. Их дело будет рассмотрено в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не сможет назначить максимальное наказание.

Согласно обвинительному заключению, Федотов в 2011 году создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники подыскивали авторов, которые за небольшое вознаграждение продавали права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. После этого деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщало следствие, силами МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, а нанесенный организации ущерб составил около 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года Рязанский областной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Федотова. Кроме того, РАО взыскало с него в порядке гражданского судопроизводства ущерб в размере 242 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200717/1574503350.html – цинк

Надо понять и простить, он же ради авторского права старался. Ну и немного для себя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6026760.html

Метки: копирастия, криминал, рао, юмор

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