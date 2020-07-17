У вас депрессия, а у нас пятилетка

23 апреля 1929 года открылась XVI конференция ВКП(б), которая разработала первый пятилетний план — индустриализация страны стартовала. И вскоре Советский Союз продемонстрировал всему миру невиданные темпы роста экономики.

Работы начались ещё в конце 1928 года, хотя в основном на подготовительном уровне. Массовая закладка новых заводов и фабрик — это 30-й. Что же тогда обсуждали? «На партконференции решали вопрос финансирования первой пятилетки. Вначале планировали, какое оборудование будет закупаться за счет доходов, полученных от внешней торговли — экспорта нефти, леса, пушнины, зерна. И даже рогов и копыт — это не шутка, была такая позиция в списке. Но разразился мировой кризис, пришлось идти на хитрость, давать взятки капиталистам», — объясняет доктор исторических наук Юрий Жуков. Турецкому нефтяному магнату Галусту Гюльбенкяну практически подарили несколько картин из Эрмитажа за посредничество в торговле советской нефтью. Аналогичным образом коррумпированный министр финансов США Эндрю Меллон пустил на внутренний рынок Америки «красный» марганец и наши спички. Вот так, пожертвовав рядом ценных полотен, страна получила возможность строить новые заводы.

«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — сказал Сталин. Правда, говорил он это не в 29-м, а в начале 1931 года. Как знал — война началась ровно через десять лет. По итогам первой пятилетки прогресс был впечатляющим.

Вот статистика — 1932 год по сравнению с 1928-м: электроэнергии стали производить в 2,7 раза больше, чугуна и цемента — почти в два раза, нефти и угля — соответственно на 84% и 81%, бумаги — на 66%, стали — на 37%, сахара — на 42%, обуви — в 1,5 раза. Выпуск металлорежущих станков вырос почти в десять раз, автомобилей — в тридцать (ранее они в стране практически не производились). В целом за четыре года и три месяца (план выполнили досрочно, причем на 108%) основные фонды тяжелой промышленности увеличились в 2,7 раза. Такого темпа экономического роста нигде и никогда не было.

Достижения первого в мире социалистического государства признавали во всем мире, более того, тон хвалебных статей в зарубежной прессе порой превосходил оптимизм передовиц «Правды». Иностранные журналисты просто констатировали факты, не лгали. Но и не анализировали причины успеха.

А таковых было несколько. Прежде всего, это планирование — экономика, где у каждого товара заранее определен покупатель, несет значительно меньшие издержки по сравнению с рыночной, где главное — получение максимальной прибыли. Конкуренты могут разориться, произведенное ими испортиться — черт с ним. Таким образом, трудовые и материальные ресурсы банально сгорают. Когда есть план, подобное невозможно. Социалистическое хозяйство не нуждалось и в рекламе, единая система учета и распределения все регулировала.

Одним из творцов плановой системы был русский дворянин Куйбышев — человек, чья энергия поражала современников. Немногочисленная плановая комиссия при СНК под его руководством успевала уследить за всем народным хозяйством. Валериан Владимирович виртуозно управлял экономикой страны, не менее половины успеха первых двух пятилеток — лично его заслуга. В 1935 году выдающегося менеджера не стало, в возрасте 46 лет он скоропостижно скончался. Сердечный приступ, тромб, врачебная ошибка — точной причины до сих пор не названо…

В госплане придумали и систему стимулирования. Даешь два плана — плюс 50% к зарплате, 300% нормы — в кассе получка умножается на три. Помимо этого, премировали ценными подарками — бытовой техникой, носильными вещами и транспортом (включая автомобили). При этом нормы выработки категорически запрещалось пересматривать, равно как и оклады. Ведь передовиками были далеко не все.

Людей простимулировали, в том числе изобретателей и рационализаторов: все они получали отчисления от внедрения своих новаций. Появились официальные советские богачи — инженеры, конструкторы, ученые. Во время Великой Отечественной они на собственные средства приобретали для армии танки и самолеты.

После войны была попытка реформы системы планирования. «Проанализировав предыдущие пятилетки, Сталин написал работу «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней он поднял вопрос себестоимости продукции. Навалиться всем миром, заплатить передовикам много денег, потратить массу ресурсов — такая практика была оправдана в первые годы индустриализации, когда требовалось быстро и много. А к началу 50-х, когда разрушенную войной страну восстановили и экономика выходила на новый этап, экстенсивное развитие должно было смениться интенсивным. Это, к сожалению, понимали немногие», — говорит Юрий Жуков. Вождь критиковал сложившуюся систему планирования, указывал на то, что она отстала от реалий, призывал вернуться к классическим законам экономики. Разумеется, в приложении к плановому хозяйству. Но в марте 53-го Сталина не стало, поэтому о его планах сегодня можно только гадать.

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Источник: https://nstarikov.ru/u-vas-depressija-a-u-nas-pjatiletka-116954