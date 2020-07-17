Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета

08:38. 17 июля 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил “Красная звезда“, передает РИА Новости.
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку четыре беспилотника.
В материале также говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53040-razvedku-u-rossiyskih-granic-za-nedelyu-veli-32-samoleta.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
..., которая в течение трех недель вела непрерывный обстрел крепостных сооружений.... Полоцке, который находился близ российских границ, обосновались крупные еврейские и ... предпринял мер предосторожности. Не велась разведка, люди шли нестройными толпами...
За прошедшую неделю у границ России замечены 33 самолета-шпиона
Интенсивную разведку у российский границ вели за минувшую неделю самолеты иностранных государств, сообщает сегодня,... государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС. У российских границ зафиксированы......
Самолеты ВКС России за неделю 4 раза вылетали на перехват
... четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для... Согласно опубликованной министерством инфографике, разведку вдоль российских границ вели девять самолетов. Отмечается, что...пространство страны. На прошлой неделе министерство сообщало о шести вылетах...
Сводки от Ополчения Новороссии на 17 февраля 2015
... тела пролежали порядка 2х недель, их вытащили из подбитого...состоялся в начале прошлой недели в здании Следственного комитета...: «Согласно последним данным разведки ДНР, сегодня Киев вообще... и вышли на российские границы. Прорыв велся из Станицы Луганской»....
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 февраля 2016
...колумнист. Спустя две недели после заявлений о готовности... группировки вблизи турецкой границы. Военные самолеты коалиции...Тем временем, российская военная авиация вела бомбардировку позиций ИГИЛ... двое суток ждали, разведка вела наблюдение с километра... Но...
Сводки от ополчения Новороссии 18 мая 2015
... стандартной процедуры. «Разведкой вооруженных сил продолжаются ...украинских позиций. Силовики вели огонь со стороны...Киевом участками украинско-российской границы. Сводка подготовлена сотрудниками...того, на предыдущей неделе сотрудники ведомства изъяли более...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)