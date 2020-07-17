Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
08:38. 17 июля 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 32 самолета-разведчика, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил “Красная звезда“, передает РИА Новости.
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку четыре беспилотника.
В материале также говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53040-razvedku-u-rossiyskih-granic-za-nedelyu-veli-32-samoleta.html