Почему США не получили абсолютную власть на планете

Как оказалось, у русских людей к новомодной заразе не очень хороший, но эффективный иммунитет. Тому есть объективные подтверждения, связанные с непредсказуемостью развития болезни.

Высшие правоохранительные органы России готовы серьезно разбираться с теми, кто распространяет информацию об искусственном происхождении вирусной инфекции, парализовавшей мир. Между тем среди самих микробиологов и вирусологов до сих пор нет единого мнения, откуда все-таки выскочила эта зараза.

Руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов заявил, что такого интересного вирусного процесса, как у SARS-CоV-2, ученые и врачи еще не встречали.

Дело в том, что COVID-19 проявляется не как одно заболевание, а как целый букет болезней, вызываемых одной инфекцией. И пока медики лечат один процесс, вызванный коронавирусом, заболевание резко меняет форму и уходит в сторону.

Как сообщается, изначально коронавирус может не отличаться от обычной респираторной инфекции, однако затем он продвигается в легкие, у пациента развивается дыхательная недостаточность. При этом коварство заболевания в том, что его картина может резко измениться. И даже очень опытные врачи не всегда понимают, какая схема лечения поможет больному и что стало причиной летального исхода у пациента, которого лечили по всем принятым в медицинском мире протоколам.

Именно эта информация заставила вспомнить один очень давний разговор с генерал-майором медицинской службы Николаем Ураковым. Увы, 20 лет назад я недооценил того, с каким уникальным человеком свела тогда меня журналистская судьба.

Николай Николаевич в советское время был одним из самых засекреченных военных медиков. Он занимался разработкой биологического оружия. А затем – его ликвидацией.

СССР, в это трудно кому-то поверить, приступил к системной разработке биологического оружия гораздо позже Соединенных Штатов. Только в 1970-е было принято решение о создании двух крупнейших и полностью закрытых научных центров. Вирусологический построили в Новосибирске, в районе Кольцова. Бактериологический – в Московской области, недалеко от Серпухова, в городке Оболенск.

По своему прямому – военному – назначению они так и не заработали. Однако в них еще в прошлом веке – в Кольцове и Оболенске – провели множество очень дорогостоящих исследований. Был накоплен бесценный опыт борьбы с самыми опасными инфекциями, собраны коллекции биологических препаратов, цена которых в тысячи раз выше цены золота.

Государственный научный центр прикладной микробиологии в Оболенске был создан во многом благодаря стараниям доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, генерал-майора медицинской службы Николая Уракова. Он им и руководил вплоть до 2003 года. Увы, лихие 90-е нанесли по уникальному центру почти смертельный удар. Государство практически прекратило финансировать государственное предприятие и объявило его банкротом. Ситуация более чем абсурдная. Но все это дела давно минувших дней.

Я же хочу вспомнить вот о чем. Во время одной из наших встреч генерал-майор медицинской службы Ураков раскрыл мне секрет той коронавирусной заразы, которая практически парализовала планету в 2020 году. Хотя, конечно, о ней тогда речи не шло.

Как рассказывал мне Ураков, во времена, когда в СССР генетика только переставала быть «продажной девкой империализма», в США активно занимались генной модификацией различных болезнетворных бактерий и вирусов. Именно за океаном были созданы первые образцы биологического оружия на основе генной модификации. Лабораторный эффект оказался потрясающим.

Человек мог заболеть чумой со всеми явными признаками. Объявлялся бы карантин, начиналась массовая вакцинация, а заболевшие умирали бы миллионами от непонятной интоксикации организма, которая внешне была схожа с интоксикацией от чумы. На самом деле «черная смерть» была ни при чем.

В то время американские микробиологи смогли ввести в чумную бактерию – она, кстати, могла быть холерной, любой другой или вообще вирусом гриппа – ген, вырабатывающий некий совершенно экзотичный яд. Идентифицировать его было невозможно. И этот яд убивал бы организм медленно, но гарантированно. Пентагон страшно возбудился. Получалось абсолютное оружие. Горячие головы сразу предложили план захвата всей планеты.

Тогда у США было два врага – Китай и Советский Союз. Так вот, по словам Николая Уракова, за океаном спланировали заразить некой атипичной заразой сначала КНР, а потом уже СССР.

Большая часть населения Китая, учитывая его весьма нищенское состояние в те годы и плотность проживания, должна была вымереть в течение месяца. В СССР, по расчетам Пентагона, тоже начался бы жуткий мор.

И тут появляются гуманисты из США с заявлением, что они получили образцы странной инфекции и смогли разработать эффективную вакцину. Ее передадут вымирающему Советскому Союзу и Китайской Народной Республике бесплатно, но на неких политических условиях. И как на это можно было не согласиться?

Без всяких атомных бомбардировок Вашингтон получал бы абсолютную власть в планетарном масштабе.

Как опять же рассказал мне генерал-майор медицинской службы Николай Ураков, окончательное решение о начале биологической войны было практически принято. К сожалению, я не уточнил время той биологической авантюры. Но оно приходилось на период, когда в вооруженных силах еще служили непосредственные участники Второй мировой.

Дело в том, что идею глобального гегемонизма испортил высокопоставленный американский генерал, встречавшийся с нашими войсками в Германии в 1945 году. Он спросил ученых: проверяли ли они устойчивость своего биологического чудо-оружия к алкоголю? Пояснив, что трезвых русских солдат он не встречал. Ученые удивились, на их взгляд, наивному вопросу, но проверили. И сразу выяснилось, что зараза, созданная на основе дорогущей генной модификации, не переносит алкоголь. Супервирусы и супербактерии сразу гибнут, если в крови человека есть некий алкогольный порог.

Кстати, этот порог не определен до сих пор. Итальянцы, пьющие каждый день, умирали от непонятно откуда взявшейся инфекции тысячами. А вот русские нет. Низкая смертность в России дала повод обвинить Москву в сокрытии истинной цифры умерших от коронавируса.

Военные аналитики за океаном в те давние времена, о которых мне рассказывал генерал Николай Ураков, сделали перерасчет и выяснили, что непьющий Китай вымирать начнет, а «вечно пьяный» СССР эту страшную биологическую заразу просто не заметит. Советские специалисты быстро выяснят суть того мора, который обрушился на КНР, с которым Советский Союз пусть конфликтовал, но идеологически был близок. И тогда США из спасителей человечества сразу станут врагами всей мировой цивилизации. Работы над генно-модифицированным биологическим оружием были вполне разумно заморожены, но не прекратились.

Наш разговор с ныне покойным генералом состоялся очень давно. И суть его в следующем – главный признак искусственно генно-модифицированной заразы в ее атипичности. В процессе заболевания инфекционная картина многократно меняется. Выявляется один симптом, его лечение идет успешно, потом неожиданно проявляется другой – с ним справляются, а человек погибает от третьего, совершенно неизвестного. И еще – генно-модифицированная зараза чувствительна к алкоголю.

В связи с этим странно, что атипичную пневмонию, столь же атипичные птичий и свиной грипп в России практически не заметили. А вот атипичный коронавирус сразил нас наповал. Неужели мы пить стали меньше или не те напитки употребляем?

Источник: https://nvo.ng.ru/realty/2020-06-18/12_1096_virus.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr