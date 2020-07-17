Открытым текстом 17.07.2020

Теперь всех русских назовут расистами

Борцы за привилегии меньшинств — то есть дополнительные права по сравнению с большинством — под лозунгом “Black lives matter” — “Чёрные жизни имеют значение” (как будто другие не имеют) – нашли очередную безответную жертву. Как положено нынче в Соединённых Государствах Америки — русскую.

Совет города Ситка в государстве Аляска шестью голосами против одного решил перенести памятник основателя города Александра Андреевича Баранова с площади в городской музей. Мол, первый Главный правитель Русской Америки — цитирую — “осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов”.

Открытым текстом объясняю: порабощение состояло из двух пунктов — предложение разных привозных товаров за шкурки каланов — морской версии бобров — да пресечение междоусобиц, где местные жители с голодухи резали друг друга, чтобы выжившим хватало скудной северной кормёжки. С приходом русских купцов пищи стало побольше: морем её доставляли в уплату за те же шкурки каланов. Правда, заодно так же жёстко пресекались и попытки ограбить склады Российской Американской компании. Это, скорее всего, и озлобило активистов: они в СГА под шумок грабят всё, до чего дотянутся. А что думает народ о погромщиках — их не волнует.

Решение перенести статую опередило в горсовете предложение вынести вопрос на голосование горожан. Одна из авторов предложения — бывшая мэр, а ныне член совета Вэлори Нелсон — отметила: “Мне кажется, что у нас есть группа молодых людей, которых научили, что если они будут кричать и топать ногами, то смогут добиться своего”. Она считает, что большинство жителей, скорее всего, проголосовало бы против переноса.

Открытым текстом согласен с Нелсон: большинство граждан СГА уважает свою историю и вовсе не радуется ни сносу статуй, ни зачистке библиотек, ни травле тех, кто не ложится под нахрапистые кампании. Тем более что за спинами активистов отчётливо видны длинные уши осла — символа демократической партии. Надеюсь, на выборах третьего ноября она получит всё, что заслужила, — провал. Если, конечно, погромщики не сорвут сами выборы.

Свобода всего, включая постель

Скандальное движение «me too» — «меня тоже» — вроде пошло на спад. Правда, продюсера Вайнштейна засудили на четверть века тюрьмы за то, что десятки актрис ложились под него в надежде на звёздные и оскароносные роли, а он их надежды оправдывал. Зато по тысячам обвинённых не нашлось ничего хоть отдалённо похожего на доказательства.

И тут наши светлолицые и рукопожатные либероидные журналисты решили заклеймить, как они пишут, «прогнившие государственные СМИ». Начали кампанию обличения приставаний начальства. Но если где есть харрасмент, то как раз в либероидных СМИ.

Тринадцатого июля несколько журналисток либероидных СМИ выложили в «Твиттер» описания разнобезобразных сексуальных давлений и злоупотреблений, в том числе группового насилия, со стороны коллег — в основном сотрудников принадлежащих Михаилу Борисовичу Ходорковскому «МБХ-Медиа» и «Открытой России», а также «Дождя» и «Эха Москвы».

Открытым текстом замечу, как у них ловко выходит. В эфире такие моралисты, что святее папы римского. А как отключат микрофон — и прямо в святая святых… От ладоней редактора на коленках практиканток до групповых изнасилований. И как только это стало известно, как знакомые «защитников свобод» из того же либероидного лагеря открытым текстом возмутились: мол, практикантки сами виноваты; мол, пристаёт ведущий «Дождя» к мальчикам, раздевается перед ними — ну и что. Им-то — светочам демократии! — можно!

И эти же рты требовали суровейшей кары Вайнштейну. Раздвоение личности! В их мире всё так. Жить в выбравшейся из смуты девяностых Российской Федерации, пользоваться всеми её благами (нам не жалко — пусть пользуются). И ненавидеть свою страну. Упоительно радоваться каждой её неудаче. Призывать к бунту. Потому все они притянулись друг к другу в СМИ Ходорковского, на «Дожде» и «Эхе». И там уже закопошились в собственной слизи.

Крови Вайнштейна они требовали как раз потому, что у него хватает не только постельных подвигов, но и выдающихся по любой мерке фильмов. А этим похвастать нечем, кроме того, кто в них пальцы или что потолще совал. Поэтому ждём от них провокаций ещё ярче. ЭТИ ни на что, кроме скандала, не способны.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-17-07-2020/